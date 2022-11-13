В Бурятии владельцы аттракционов жалуются властям на трудную жизнь

Сейчас в республике работают 85 аттракционов разных категорий. Часть из них находится в Улан-Удэ, часть – в районах республики. После завершения летнего сезона продолжают действовать аттракционы в торгово-развлекательных центрах столицы республики.В Управлении Гостехнадзора Бурятии на совещании «Обеспечение безопасной эксплуатации аттракционов» рассказали, как сегодня можно зарегистрировать аттракцион, какие к ним предъявляются требования в плане безопасности, а их владельцы рассказали о проблемах, с которыми они сталкиваются.Как сообщил начальник отдела госнадзора за техническим состоянием и безопасной эксплуатацией аттракционов Андрей Звягинцев, до 1 сентября 2016 года не было никаких надзорных органов, контролирующих деятельность аттракционов. С 2020 года федеральные органы официально закрепили полномочия по контролю за работой аттракционов за Гостехнадзором Бурятии.Руководитель Управления Гостехнадзора в Бурятии Жаргал Батуев вспомнил о нашумевшей истории 2019 года, когда возле Дома торговли от крепления оторвался батут, его подкинуло вверх, а затем швырнуло на землю. Травмы тогда получили шестеро малышей, упавшие головой на асфальт. Следователи выяснили, что эксплуатация аттракциона допускалась с множеством нарушений.- Мы очень заинтересованы в развитии индустрии развлечений, хотим, чтобы наши дети наслаждались атмосферой праздника, но необходимо, чтобы предприниматели исполняли все законы. В республике не должно быть травматизма, – отметил руководитель управления.На сегодняшний день работа аттракционов строго регламентирована. Так, каждый год предприниматели проходят техническое освидетельствование в специальных лицензионных организациях.Во всех районах республики созданы межведомственные рабочие комиссии по контролю за эксплуатацией сезонных аттракционов, в администрациях есть сотрудники, курирующие данное направление.Что касается выявленных нарушений, в 2021 году Гостехнадзор Бурятии провел восемь проверок. По их результатам три предпринимателя привлечены к административной ответственности за нарушения правил эксплуатации, общая сумма штрафов составила 60 тыс. рублей. В 2022 году нарушений со стороны предпринимателей не было, как и несчастных случаев.Кроме того, в 2021 году регулярно проводились рейды, нарушителям выдавались предупреждения о недопустимости нарушения указанных требований. Предупреждения получили два предпринимателя.- В 2021 году часто выявлялись следующие нарушения: отсутствие госрегистрации в Гостехнадзоре, отсутствие журналов учета, свободный доступ посетителей в опасные зоны, отсутствие перед входом на аттракцион информационных табличек, - перечислил Андрей Звягинцев.Предприниматель Василий Баранников пожаловался присутствующим на трудности ведения бизнеса по содержанию аттракционов.- На нас часто пишут жалобы родители. Во время пандемии мы не получили никакой помощи от государства. Помогите нам на юридическом и финансовом уровне. Просто хотя бы дайте возможность работать, не ставьте палки в колеса, - обратился к властям владелец аттракционов. Также он добавил, что часто сталкивается с потребительским «экстремизмом».Эксперт ООО «НЦБ «Русские горки», технический и судебный эксперт в области развлекательного оборудования Сергей Петренко согласился с тем, что сегодня в России выросло число случаев потребительского «экстремизма», когда посетители аттракционов жалуются на предпринимателя с целью получить деньги. Эксперт предложил создать в Бурятии ассоциацию владельцев аттракционов, которая бы защищала их интересы. Эту идею поддержали и предприниматели, и Гостехнадзор.В завершении совещания владельцев аттракционов города и районов республики за хорошую работу наградили Благодарственными письмами.Фото: «Номер один»