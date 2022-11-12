Пчелиный апокалипсис добрался до Бурятии

В редакцию «Номер один» обратились сразу несколько пчеловодов. Суть обращений схожа – в этом году пчелы перестали роиться (а значит, и размножаться), урожай меда оставляет желать лучшего и с каждым годом тревожная и непонятная тенденция набирает обороты. Многие связывают это с негативным влиянием построенных рядом с пасеками сотовых вышек, которых в республике становится все больше и больше.Улан-удэнка Анна рассказывает, что пасека ее отца находится аккурат рядом с сотовой вышкой. И когда этим летом пчелы вдруг перестали роиться, пенсионер забил тревогу.- Пчелы стоят за городом, почти в лесу, в пригородном СНТ. Но рядом установлена сотовая вышка. Этим летом пчелы совсем не роились. Это значит, что они прекратили размножаться. Отец зашел в «Пчеловодство Бурятии» и поинтересовался, есть ли еще подобные жалобы от пчеловодов. Ему ответили, что полно, многие жалуются. И люди тоже подозревают, что дело в вышках. А это значит, что мы в скором времени можем остаться без пчел, - высказывает свои предположения Анна.У Григория Овчинникова стаж пчеловодства больше 20 лет. По его словам, за все это время такой ситуации, как в этом году, у него не было никогда.- Обычно за лето одна семья может роиться три и более раз. А в этом году у меня и моего друга из порядка 30 семей ни у одной не было роения. Ни одной матки не вышло. Сколько лет пчел разводим и сколько между собой общаемся, а такого раньше не было.Совпадение это или нет, но вблизи пасеки Овчинникова два года назад построили и запустили в работу сотовую вышку одного из мобильных операторов. В прошлом Григорий Леонидович работал радиосвязистом и, по его словам, кое-что в таких вопросах понимает.- В метрах 300 от улья поставили вышку. И после этого началось непонятное. Конечно, доказательств у нас нет. Но когда спрашиваешь у тех коллег, у кого рядом нет подобных агрегатов, то у них с урожаем и пчелами все более или менее стабильно. Конечно, при установке вышек проводят какие-то исследования на безопасность излучения. Все зависит от расстояния, мощности и диапозона частот. Обычно как делают - замеры какой-то частоты берут на определенном расстоянии специальными приборами. По итогу в нормативы входят - все замечательно. Но ведь измерение проходит по одной частоте, а вышки работают в разных диапазонах. Как это влияет в комплексе, суммарно никто не знает. Это проблема не только наша, а во всем мире. Вы понимаете, какие деньги крутятся в сотовых компаниях, тут никогда и никто не докажет, что сотовая связь влияет на живое очень сильно, - считает пчеловод.Добавляют масла в огонь публикации в федеральных СМИ о предсказаниях Ванги. Согласно ее пророчеству, «сперва исчезнут пчелы, а следом человечество». По словам пророчицы, человечество столкнется с массовым голодом, войнами и эпидемиями. К слову, пчелы нужны не только для меда, эти насекомые опыляют миллиарды растений, многие из которых затем становятся нашей едой. Это цитрусовые, кофе, помидоры, огурцы, капуста, кабачки, гречка и многое другое. Поэтому можно не спорить с тем, что исчезновение пчел спровоцирует продовольственный кризис, а затем и голод. Но стоит ли говорить всерьез о реальной возможности исчезновения пчел или влиянии на них излучения от сотовых вышек?В «Пчеловодстве Бурятии» от ответов на наши вопросы уклонились, посоветовав обратиться к профессиональным пчеловодам. Один из таких - Сергей Максимов, пчеловод с огромным стажем, преподаватель БГСХА, кандидат сельскохозяйственных наук.О том, что есть много жалоб на сотовые вышки и их влияние на пчел, он наслышан.- На вышки грешат давно. И не только у нас, но и в других регионах про это много писали, но все это не подтвердилось. Понятно, что в какой-то степени радиоволны, излучение влияют на всех, в том числе и на человека. Но по большому счету на 90% соседство вышек никак не отражается на жизни пчел, - уверен Сергей Максимов.Тот факт, что жители республики сетуют на низкий урожай меда и слабых пчел, ученый связывает с другими объективными и легко объяснимыми факторами.- Вообще, конечно, здесь нужно выезжать на место, чтобы смотреть и делать выводы. Но я считаю, тут есть прямые и косвенные причины. Например, в этом году было засушливое лето, а в некоторых районах, Хоринском, Иволгинском, было особенно сухо. И поэтому пчелы пострадали, они же питаются напрямую. Меньше растений при засухе – значит пчелы не роятся и становятся слабыми. А вот Кяхтинский район, наоборот, слишком сильно залило, и тоже ситуация не очень. Меда у них мало. А вот в Бичуре, Мухоршибири лето было идеальное: дождик пройдет, а потом прогреет, паровыделение хорошее, растения цвели, благоухали. Поэтому бичурцы хорошо взяли мед, - говорит ученый.Вторая причина – болезни пчел, которые не все специалисты умеют быстро распознать и ликвидировать.- Вполне возможно, что у плохо роящихся пчел есть заболевание, а пчеловод вовремя его не распознал, не пролечил. Например, варроатоз пчел, когда насекомых одолевает клещ. Ведь у пчел, как и у скота, есть паразиты. Насекомых нужно обрабатывать от них. Я считаю, что два этих фактора – засуха и какое-либо из заболеваний пчел и приводят к плохому результату. Пчелы слабнут, иммунитет понижается, многие погибают. Пчеловоды-любители могут не понять, что происходит, и начинается паникерство и разные слухи, - считает Сергей Максимов.Еще одной причиной гибели пчел называют обработку полей пестицидами и разными химпрепаратами. Но для Бурятии, по мнению ученого, такая проблема вряд ли является основополагающей.- Орошение полей пестицидами, конечно, вредно. При обработке полей важно соблюдать инструкцию по применению того или иного препарата и учитывать класс опасности. Если слишком опасный, то все поле нужно закрывать на два-три дня или увозить пчел на это время. Но у нас в Бурятии мало сельхозхозяйств, кто занимается такими культурами, как, например, рапс, подсолнух и пр. В тех регионах, где культура земледелия высока, где есть интенсивное земледелие, обработка делается мощная и пчелы действительно могут пострадать в какой-то степени.В последние годы число пчеловодов-профессионалов заметно сократилось. Старейшины, опытные мастера уходят из жизни, порой не успевая передать знания и опыт молодым. Любители занимаются пчеловодством на свой страх и риск. Именно поэтому при сельхозакадемии открылись курсы, где можно изучить хотя бы азы пчеловодства.- Дефицит профессионалов - это всеобщая тенденция в целом в сельском хозяйстве, не только в пчеловодстве. Мы учим на наших курсах любителей. Чтобы затем стать профессионалом, конечно, придется учиться еще и самостоятельно.Реализовать свою продукцию пчеловодам сегодня не так просто. «Перекупам» можно продать мед быстро, но невыгодно. Распространять по сарафанному радио сложно. Кроме того, магазины заполонили полки дешевым искусственным медом, который отличить от настоящего могут не многие жители республики. Тем самым конкурировать за покупателя пчеловодам становится еще сложнее.В предсказания Ванги ученый не верит, но целиком согласен с ее постулатом о том, что после смерти пчел людям станет почти нечего есть. Да и в целом именно пчелы являются главным индикатором того, как у нас обстоят дела с экологией.- Доля правды в этом есть в том смысле, что пчелы являются индикатором экологии. Где живет пчела, там воздух еще хороший, земля не так отравлена, растения безопасны. Если все эти параметры станут плохими, то пчела больше не сможет жить. И тогда как минимум 50% продуктов, которые мы видим в продуктовых магазинах, исчезнут. Пропадет и кормовая база, предназначенная для корма скота, а значит и с мясом, молоком, сметаной тоже придется рано или поздно попрощаться.Тем временем у самого опытного пчеловода проблем с медом нет почти никогда. Правда для такого результата и поработать приходится порой немало.- Мечта всех пчеловодов – узнать, где будут дожди, погрузить пчел и туда отвезти. Я, в частности, сам этим летом возил пчел на Байкал, в Баргузинский район. Там растет много иван-чая. И в Мухоршибирь возил, где были и осадки и хорошая кормовая база, - заключает Сергей Максимов.Между тем мировая общественность не так невозмутима, как наш эксперт. Тревожные публикации появляются в самых уважаемых изданиях, а сообщения пасечников из разных уголков мира о массовом исчезновении пчел уже трудно игнорировать.Как сообщает TASS, впервые вымирание пчел в количестве, превышающем естественную гибель, зафиксировано во второй половине XX века, к концу которого этот процесс ускорился. В 1990-е годы пасечники начали замечать массовые исчезновения медоносных пчел, особенно в зимние месяцы. С 2006 года исчезновение пчел происходит в небывалых масштабах. Этот феномен получил название «синдром разрушения пчелиных семей».В России в 2016 году в некоторых регионах у пчеловодов погибли все пчелы, хотя обычно после зимовки смертность на пасеках составляет менее 10%. В 2019 году, по предварительным подсчетам, в течение двух летних месяцев в центральной и южной частях страны погибло более 80 тыс. пчелиных семей.«По мнению ученых, сохранение высокой смертности (на уровне выше 20% популяции вида ежегодно) приведет к исчезновению пчел в 2035 году, что создаст перед человечеством угрозу вымирания от голода (так как исчезнут все опыляемые растения и травоядные животные)», - пишет TASS.В качестве главной причины гибели медоносных пчел Всемирный фонд защиты пчел приводит интенсивное применение в борьбе с вредителями ядохимикатов и пестицидов, наносящих смертельный вред популяции пчел. Помимо этого, у пчел нет иммунитета к появившимся из-за глобального потепления паразитам и опасным болезням, от которых пока не найдено лечение.Фото: pixabay.com