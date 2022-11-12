Тяжелобольные жители Бурятии не могут своевременно получить лекарства

Улан-удэнка, инвалид второй группы по общему заболеванию, несколько месяцев не могла получить жизненно необходимые препараты. Женщина ставит уколы иммуноглобулинов. Отказ от терапии смертельно опасен, так как приведет к прогрессированию ее заболевания.Прокуратура Советского района, куда женщина обратилась за помощью, выявила нарушение прав горожанки. Согласно российским законам, неработающие инвалиды второй группы по рецептам врачей бесплатно обеспечиваются всеми лекарственными средствами и средствами медицинской реабилитации по медицинским показаниям. Однако больная своевременно лекарствами не обеспечивалась.Заместитель министра здравоохранения Бурятии в ответ на запрос прокуратуры ответила, что в период с ноября 2021 года по апрель 2022 закупочные процедуры лекарственного препарата для обеспечения льготных категорий граждан в полном объеме не осуществлялись.«Больная своевременно необходимыми лекарственными препаратами не обеспечивается ввиду их отсутствия на территории республики», - следовало из ответа замминистра.Прокурор, обращаясь в суд, просил признать незаконным бездействие минздрава Бурятии по несвоевременному обеспечению лекарственными средствами и обязать ведомство ежемесячно обеспечивать горожанку лекарственными препаратами с наименованием «иммуноглобулин человека нормальный».Как следует из материалов дела, женщине рекомендована, помимо прочего, пожизненная ежемесячная заместительная терапия стандартными иммуноглобулинами для внутреннего введения в дозе 30 грамм на курс, отказ от которой смертельно опасен, так как приведет к дальнейшему прогрессированию заболевания.Прокуратура провела проверку исполнения законодательства о бесплатном лекарственном обеспечении отдельных категорий граждан. В ходе проверки установлено, что инвалид второй группы надлежащим образом не обеспечена жизненно необходимыми препаратами.«Указанные обстоятельства обеспечения не в полном объеме лекарственными средствами, необходимыми для заместительной терапии, подтверждены представленными в материалах дела документами», - сообщается по результатам проверки.Заместитель главного врача Городской поликлиники № 1 в суде пояснил, что ввиду недостаточности финансирования из средств федерального и местного бюджетов на закупку лекарственных препаратов и медицинских изделий в поликлинике на протяжении всего 2022 года действительно имел место их дефицит, но позднее женщину обеспечили необходимым лекарством.«За 2021 год обеспечена на 96% потребности, за пять месяцев 2022 года - на 48% в связи с задержкой поставки вследствие наличия дефектуры (отсутствие в аптеке (аптечном учреждении) необходимого товара (медикамента. – Прим. ред.) на данный лекарственный препарат и отсутствием предложений от поставщиков. На данный момент проводится работа и ожидается поставка иммуноглобулина», - следует из материалов дела.Как рассказала сама истица, необходимые лекарственные препараты ей предоставляются нерегулярно, только после неоднократных обращений в различные органы.Вместе с тем на основании п. 6.11 «Положения о Министерстве здравоохранения Республики Бурятия», утвержденного постановлением правительства республики, минздрав организует обеспечение лекарственными препаратами, специализированными продуктами лечебного питания, медицинскими изделиями при оказании медицинской помощи.«Учитывая, что женщине необходимые лекарственные препараты предоставляются нерегулярно, минздрав Бурятии обязанность по обеспечению необходимыми лекарственными препаратами исполняет ненадлежащим образом», - пришли к выводу в суде.В отзыве к иску представители минздрава Бурятии написали о принимаемых мерах по организации лекарственного обеспечения. Однако меры мерами, но лекарств женщина не получала.Тот факт, что в сентябре 2022 года для обеспечения нужд горожанки по госконтракту поступил «иммуноглобулин человека нормальный» в количестве 48 упаковок и женщина получила 24 упаковки этого препарата, не свидетельствует о надлежащем исполнении минздрава обязанности по обеспечению необходимыми лекарственными препаратами, поскольку указанного количества истцу достаточно только до декабря 2022 года.«Сведений о том, что на дальнейшее обеспечение лекарственными препаратами заключен контракт либо они имеются в наличии, в деле не представлено», - уточняется в материалах.Суд решил иск прокурора в интересах женщины удовлетворить и признать незаконным бездействие минздрава по несвоевременному обеспечению лекарственными средствами больной.«Обязать минздрав обеспечивать ежемесячно лекарственными препаратами», - постановили в суде.Отметим, средняя цена иммуноглобулина человека в аптеках за упаковку из десяти ампул составляет более 4000 рублей.Похожие проблемы с дефицитом лекарств наблюдаются и в онкологическом диспансере. Недавно одна из жительниц республики пожаловалась в соцсетях на отсутствие химиопрепаратов.«Лечусь в химиотерапии онкодиспансера. Скажите, почему нет нужных химиопрепаратов? Лечат сначала одними лекарствами, потом другими, так как всех нужных лекарств, как говорят медики, в диспансере нет. Когда же наша онкология будет работать как нужно? Я небогатый человек, купить сама лекарства не могу», - пожаловалась женщина в соцсети.Минздрав признал, что проблемы с препаратами действительно случались.«К сожалению, были временные задержки поставок препаратов в связи с дефектурой. Схема лечения химпрепаратами назначается в соответствии с клиническими рекомендациями», - прокомментировал минздрав.Как пишет РБК, если нет необходимых препаратов и их аналогов, эксперты рекомендуют подавать жалобы прежде всего в те организации, которые вас не обеспечивают лекарствами, для того чтобы зафиксировать факт нарушения прав. Одновременно с этим стоит сообщить в Росздравнадзор и в прокуратуру, для того чтобы был объективный надзор со стороны. Индивидуальные жалобы, как правило, удовлетворяются.Также препараты можно заказывать онлайн в зарубежных аптеках, иногда для этого достаточно рецепта на английском языке, но могут возникнуть проблемы с оплатой, так как Visa и Mastercard ушли из России. Кроме того, стоит вопрос пропуска лекарств на границе в случае если упаковок слишком много. Лучше рассмотреть детали заранее и быть готовыми доказать, что лекарства куплены для себя, а не для продажи.Жизненно необходимые препараты можно получить по заявке через фонды. Например, Фонд поддержки детей «Круг добра» закупает лекарства с большим запасом, их хватит до конца года. Кроме того, если вы все же не можете найти необходимый препарат, стоит проконсультироваться с врачом, возможно, в России уже есть аналог нужного лекарства.В социальных сетях также появляются объявления от авторов, готовых безвозмездно поделиться запасом лекарств, особенно если срок годности скоро истечет.Однако хочется надеяться, что все-таки жизненно необходимыми препаратами россиян все-таки будут обеспечивать без задержек, чтобы больным не пришлось прибегать к вышеописанным «лайфхакам».Фото: pixabay.com