Общество 12.11.2022 в 10:15

В Улан-Удэ появятся паспорта благоустройства территорий

С инициативой их создания выступил председатель Горсовета

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Текст: "Номер один"
В Улан-Удэ появятся паспорта благоустройства территорий

Председатель Улан-Удэнского горсовета Чимит Бальжинимаев на заседании комитета по градостроительной политике, строительству и землепользованию предложил к каждому объекту в столице Бурятии создать паспорт. Появление таких паспортов позволило бы более качественно проводить ремонт этих объектов.

- У нас постоянно возникает несогласованность действий между подразделениями администрации, подрядчиками и ресурсоснабжающими организациями. Из года в год мы видим одни и те же проблемы: например, по программе в какой-либо двор заходит подрядчик, делает ремонт территории, а на следующий год заходит ресурсоснабжающая организация и начинает все перекапывать. Они асфальтируют, конечно, но не всегда это получается хорошо – возникают провалы, трещины, потом мы вынуждены в третий раз идти на эти же места, - отметил Чимит Бальжинимаев.

Паспорт объекта будет содержать полную информацию – о том, когда и какой ремонт был, начиная от момента создания этого объекта. В Москве и некоторых других городах подобные паспорта уже созданы.

- Есть паспорт человека, также у каждого объекта должен быть паспорт с основной информацией, где указано будет его состояние, площадь, основные характеристики, когда объект появился, сроки реализации разных проектов, подрядчики, перспективы развития, когда планируется ремонт и прочее. Тогда работа будут идти более качественно, - резюмировал председатель Горсовета.


Фото: "Номер один"

 

 

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