В Бурятии расторгнут контракт с компанией, которая не отремонтировала дорогу в срок

Зампред правительства Бурятии Евгений Луковников жестко раскритиковал работу подрядчика на участке 4-17 км региональной дороги Турунтаево – Острог – Покровка - Шергино в Прибайкальском районе и дал поручение расторгнуть контракт. Капремонт на объекте стартовал в прошлом году. По контракту ввод в эксплуатацию должен был состояться в конце ноября этого года, однако в настоящее время работы завершены лишь на 60%.Ремонтируемый участок проходит через несколько сел – Итанца, Кома и Шергино. Отставание на объекте фиксировалось в течение всего 2022 года, велась претензионная работа.«Во время рабочих выездов на объект фиксировалось отсутствие на объекте необходимого объема трудовых ресурсов и строительной техники. Постоянно нарушались сроки календарного графика. Это естественно привело к тому, что объект не удалось ввести в эксплуатацию в срок, установленный госконтрактом. Теперь у нас есть основание для расторжения. Процедуру начнем в самое ближайшее время, после того, как контракт будет расторгнут, будут объявлены торги на определение нового подрядчика», - заявил Евгений Луковников.Фото: Минстрой Бурятии