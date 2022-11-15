Общество 15.11.2022 в 10:00

Аварийное жилье

Основания и порядок получения данного статуса
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Текст: Номер один
Аварийное жилье
Номер один

Вопрос: «Как понять, что дом является аварийным и непригодным для жилья?» 

Маргарита Николаевна, г. Улан-Удэ

Аварийное жилье – это недвижимость, угрожающая безопасности жизни и здоровья человека. Основания и порядок получения данного статуса определяются соответствующим актом правительства РФ. Среди них:

- разрушение, повреждение или деформация строительных конструкций и оснований, при которых есть опасность обрушения дома;

- крены, негативно влияющие на устойчивость дома;

- изменение экологической ситуации, приведшее к вреду для человека, в том числе по уровню радиации, шуму, вибрации и другим факторам;

- нарушение санитарно-эпидемиологических и прочих подобных нормативов;

- селевые потоки, оползни, снежные лавины в месте, где размещен дом;

- в результате ЧС дом не подлежит восстановлению;

- расположение в месте, где возможны разрушения при авариях техногенного характера;

- шум от магистрали, превышающий предельную норму;

- промывочные и очистительные устройства мусоропроводов, размещенные над домом или смежно с ним;

- территория дома опасно прилегает к линиям электропередачи на воздухе.

Вышеописанные критерии установлены как для многоквартирных домов, так и для отдельных помещений. Для многоквартирных жилых домов выявление одного из критериев является основанием для установления аварийности, после чего жителей будут расселять.

Важно учитывать, что если многоквартирный дом признан непригодным для проживания, то квартиры внутри него также признаются таковыми и расселяются.

Для признания жилья опасным для жизни и здоровья человека достаточно наличия лишь одного из перечисленных критериев. Но нужно помнить, что для некоторых критериев есть условие о неустранимости проблемы, то есть возникшую ситуацию нельзя исправить инженерными и проектными решениями. Если жилое помещение можно отремонтировать, то его аварийным не признают и жильцов не расселят.

Многие проблемы выявляются с помощью специальных приборов. В то же время есть некоторые признаки, по которым можно инициировать признание дома опасным для жизни и здоровья людей:

- повреждение или разрушение фундамента;

- движение и сильное искривление стен;

- трещины на стенах в подъезде дома;

- просадка полов;

- обрушение конструкций.

Документы, необходимые для переселения:

- заявление о закреплении статуса аварийности за недвижимостью;

- свидетельство о праве собственности или иной правоустанавливающий документ (выписка из ЕГРН, договор найма жилого помещения);

- проект конструкции нежилого помещения, если планируется его последующее признание жилым;

- экспертное заключение организации, которая обследовала недвижимость;

- отдельное заключение профильных организаций требуется для несущих конструкций;

- иные документы, указывающие на неустранимые недостатки помещения.

Уполномоченный орган признает аварийным дом в течение 30 дней с момента получения специального заключения межведомственной комиссии по дому. Последнее оформляется на основании представленных заявителем материалов: рассмотрение этих документов занимает 30 дней с момента их регистрации. Суммарный срок на всю процедуру может составить 2–3 месяца с момента подачи заявления.

Права собственников жилья, подлежащего сносу

Собственнику аварийной квартиры, которая подлежит сносу, законом предлагается два варианта возмещения: компенсация за прежнюю недвижимость или новая жилплощадь в том же городе.

При первом варианте собственнику выплачивается рыночная стоимость недвижимости, а если это квартира – еще и часть от рыночной стоимости общего имущества и земельного участка. Также правообладателю квартиры возмещаются все убытки, связанные с вынужденным переездом до момента приобретения новой жилплощади. Однако здесь нужно учитывать, что рыночная стоимость таких квартир невысока. Следовательно, компенсации может быть недостаточно для будущей покупки.

Во втором случае риском выступает наличие очереди для получения новой квартиры. Она может тянуться годами. Да и когда человека расселят в новый дом, он может разочароваться, ведь он не отличается высоким качеством строительства.

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