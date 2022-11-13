Ученики школ Бурятии написали письма солдатам

Письма от учеников города Улан-Удэ и всей республики отправили в пункт сбора писем солдату, который расположен по ул. Новгородская, 2 - УМЦ «Авангард».

Далее их передадут в пункт комплектования подарков для наших военнослужащих находящихся в зоне СВО. Письма солдату будут вложены в пакеты с продуктовыми наборами.

В акции принимали участие ученики всей Республики. Общее количество писем русскому солдату - 13 858.