Общество 13.11.2022 в 14:35

Ученики школ Бурятии написали письма солдатам

13858 писем попадут участникам СВО

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Текст: "Номер один"
Ученики школ Бурятии написали письма солдатам

Письма от учеников города Улан-Удэ и всей республики отправили в пункт сбора писем солдату, который расположен по ул. Новгородская, 2 - УМЦ «Авангард».

Далее их передадут в пункт комплектования подарков для наших военнослужащих находящихся в зоне СВО. Письма солдату будут вложены в пакеты с продуктовыми наборами.

В акции принимали участие ученики всей Республики. Общее количество писем русскому солдату - 13 858.

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