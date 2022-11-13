Общество 13.11.2022 в 14:35
Ученики школ Бурятии написали письма солдатам
13858 писем попадут участникам СВО
Текст: "Номер один"
Письма от учеников города Улан-Удэ и всей республики отправили в пункт сбора писем солдату, который расположен по ул. Новгородская, 2 - УМЦ «Авангард».
Далее их передадут в пункт комплектования подарков для наших военнослужащих находящихся в зоне СВО. Письма солдату будут вложены в пакеты с продуктовыми наборами.
В акции принимали участие ученики всей Республики. Общее количество писем русскому солдату - 13 858.