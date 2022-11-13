Общество 13.11.2022 в 17:17

В Улан-Удэ детям мобилизованных показали «Сказку странствий»

Бесплатную благотворительную акцию поддержал улан-удэнский горсовет
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Текст: Номер один
В Улан-Удэ детям мобилизованных показали «Сказку странствий»
В Бурятии по инициативе Региональной общественной приемной  Председателя Партии «Единая Россия» Д.А. Медведева пройдут мероприятия для детей из семей, где отцов мобилизовали для участия в СВО, а также для детей из семей военнослужащих.
 
Так, сегодня 25 воспитанников Дома творчества Октябрьского района города  Улан-Удэ  бесплатно посетили спектакль «Сказка странствий» в Государственном русском драматическом театре им. Н.А.Бестужева. Все эти дети – из семей, где пап мобилизовали для участия в СВО. Также билеты на спектакль достанутся детям из семей военнослужащих.

Как отметила завуч Дома творчества Надежда Зубкова, дети обучаются в разных школах города, в том числе, в школе военного городка «Сосновый бор». Помимо того, что их отцы сейчас  защищают  Родину в ходе СВО, ребятишек объединяют и общие интересы: все они занимаются в Доме творчества: рисованием, конструированием, вокалом, хореографией. По ее словам, все юные зрители с  удовольствием и интересом будут следить за приключениями героев сказки, потому что сейчас им очень нужны яркие положительные впечатления. И такие впечатления 13 ноября ребятишки получили благодаря инициативе Региональной общественной приемной «Единой России» и быстрому живому отклику руководства театра.  

Благотворительную акцию активно поддержали депутаты Горсовета. 

- Мы всегда должны понимать и помнить, что поддержка семей мобилизованных просто необходима, в особенности их детей, которые сегодня получили массу положительных эмоций. Мы дадим свою частичку тепла, которую они должны всегда получать. Мы буквально недавно были в Забайкальском крае, в песчанке, где у многих служащих были свои просьбы, которые мы сейчас начали отрабатывать, - отметил председатель Горсовета Чимит Бальжинимаев.

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Как пояснил Чимит Бальжинимаев, по линии партии «Единая Россия» такое мероприятие проводится впервые, однако в будущем планируется, что такие акции станут постоянными.

- Мы будем и дальше организовывать подобные акции, так как поддержка семей мобилизованных у нас идет на постоянной основе, - отметил он.

Семьи военнослужащих считают, что такое начинание как никогда актуально сегодня. 

Например, папа одной девочки, которая уже 2 года занимается в Доме творчества тестопластикой, служит по контракту и находится на Украине с февраля  2022 года.  В семье трое детей, все школьники. Они скучают по папе и рассказывают о нем с большой любовью и гордостью.  «Сказка странствий» стала для ребят своего рода отдушиной, им спектакль очень понравился, а семейных поход в театр стал настоящим праздником. 

У маленького Миши, который пришел на спектакль со старшей сестрой, папа  работает на заводе слесарем-наладчиком, заочно учится в Восточно-Сибирском государственном университете технологий и управления на факультете «Машиностроение». В октябре 2022 года  мужчина был мобилизован для участия в СВО на Украине. Миша называет своего папу мужественным, смелым и отважным защитником Родины, и очень ждет домой с победой.

Фото: А. Даниловой, "Номер один"
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