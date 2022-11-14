Первые 100 новобранцев из Бурятии отправились в войска ВВО

В Бурятии с начала осеннего призыва, который стартовал 1 ноября 2022 года, в войска Восточного военного округа для прохождения службы отправлены первые 100 новобранцев, сообщили в пресс-службе ВВО.Призывники будут проходить службу в соединениях и воинских частях общевойсковых объединений ВВО, дислоцированных в Приморском, Забайкальском, Хабаровском краях, Бурятии и на Тихоокеанском флоте.На призывных пунктах все новобранцы обеспечиваются зимним и летним комплектом военной формы. Помимо этого, каждому призывнику выдается армейский несессер с предметами личной гигиены, банковская карта для начисления денежного довольствия.Всего военными комиссариатами Бурятии будет отправлено в войска более 1 тысячи граждан. Осенний призыв никак не связан с проведением специальной военной операции. Также граждане, призванные в рамках осенних призывных мероприятий, не будут направлены для прохождения военной службы на территории Донецкой и Луганской республик, Херсонской и Запорожской области.Осенний призыв в ВВО завершится 31 декабря текущего года.Фото: Восточный военный округ