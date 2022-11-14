Общество 14.11.2022 в 10:50

Первые 100 новобранцев из Бурятии отправились в войска ВВО

Осенний призыва стартовал 1 ноября, всего будет призвано более 1 тыс граждан Бурятии
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Первые 100 новобранцев из Бурятии отправились в войска ВВО
В Бурятии с начала осеннего призыва, который стартовал 1 ноября 2022 года, в войска Восточного военного округа для прохождения службы отправлены первые 100 новобранцев, сообщили в пресс-службе ВВО.

Призывники будут проходить службу в соединениях и воинских частях общевойсковых объединений ВВО, дислоцированных в Приморском, Забайкальском, Хабаровском краях, Бурятии и на Тихоокеанском флоте.

На призывных пунктах все новобранцы обеспечиваются зимним и летним комплектом военной формы. Помимо этого, каждому призывнику выдается армейский несессер с предметами личной гигиены, банковская карта для начисления денежного довольствия.

Всего военными комиссариатами Бурятии будет отправлено в войска более 1 тысячи граждан. Осенний призыв никак не связан с  проведением специальной военной операции. Также граждане, призванные в рамках осенних призывных мероприятий, не будут направлены для прохождения военной службы на территории Донецкой и Луганской республик, Херсонской и Запорожской области.

Осенний призыв  в ВВО  завершится 31 декабря текущего года.

Фото: Восточный военный округ
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