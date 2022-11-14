В Улан-Удэ пройдет крупный гиревой турнир - более 400 участников

В Улан-Удэ 16-20 ноября в здании ФСК состоится Всероссийский турнир по гиревому спорту на призы заслуженного мастера спорта Сергея Леонова - рекордсмена мира, победителя множества соревнований национального и международного уровня.Сегодня уже зарегистрировано 403 участника. Участие в гиревом состязании примут 17 команд, в т. ч. из соседней Монголии. Среди регионов России участники будут спортсмены, начиная от Камчатки и заканчивая Уралом.Возрастные категории широчайшие - от 13 лет до участников 70 лет и старше. Будет и женская часть соревнования. Спортсмены, в зависимости от категории, в которой выступают, будут тягать гири весами в 8, 12, 16, 24 и 32 кг. Двенадцать абсолютных чемпионов получат специальные кожаные пояса с символикой турнира. Кроме того, предусмотрены оригнальные кубки и медали.Как отмечают организаторы, Бурятия представит команду примерно в сто человек. А для болельщиков, которые придут посмотреть на битву гиревиков, тоже будет возможность приобщиться к физкультуре и спорту. В ФСК для всех желающих организуют небольшие силовые испытания.Торжественное открытие пройдет 17 ноября в 14 часов. Это будет уже восьмой по счету турнир. Гиревой спорт в республике развивается хорошими темпами.Фото: egov-buryatia.ru