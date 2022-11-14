В Бурятии спасатели сняли с Восточных Саян травмированного одинокого туриста

В Бурятии 12 ноября днем оперативному дежурному республиканской поисково-спасательной службы поступила информация о том, что в Тункинском районе между пиками Аршан и Броненосец 38-летний незарегистрированный одиночный турист получил травмы поясницы и руки, сообщилиМужчина находился на связи и самостоятельно спускался в ущелье «Дождевое» между пиками. Для оказания помощи к нему из Иркутска выехали четверо коллег альпинистов, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.К месту вызова выдвинулись семеро спасателей Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России, которые находились на учебно-тренировочных сборах в этой местности. В 15:40 четверо спасателей БРПСС и одна единица техники выехали на место из села Кырен.Из ущелья «Дождевое», пострадавшего, при помощи горноспасательных носилок, спасатели пешим порядком доставили в поселок Аршан. Мужчину передали родственникам в удовлетворительном состоянии. Работы были завершены.Фото: БРПСС