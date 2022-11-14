В Улан-Удэ инженера крупного предприятия будут судить за коррупцию

В Улан-Удэ завершено расследование уголовного дела в отношении инженера крупного производственного предприятия. Мужчина обвиняется в совершении трех эпизодах «незаконного получения лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, денег, иного имущества, за незаконные действия в интересах дающего, сопряженные с вымогательством», в «получении взятки за незаконные действия, совершенные с вымогательством взятки и в «злоупотреблении полномочиями лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации».Как сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии, следствием установлено, что с сентября 2016 по октябрь 2021 года обвиняемый вел частичный технический надзор за исполнением условий договора подрядчиком, которым в одном из цехов на предприятии велись строительно-монтажные работы. При этом, высказывая предпринимателю различные мелкие, а также надуманные претензии относительно выполняемых работ, угрожая неблагоприятными последствиями при их приемке, он вымогал у подрядчика деньги, а также имущество.Лишь после получения незаконного вознаграждения, инженер взамен беспрепятственно и своевременно согласовывал необходимые акты и принимал результаты работ. Таким способом он получил от предпринимателя более 37 тыс рублей и принтер стоимостью 12 тыс рублей.Помимо этого однажды он выявил, что подрядчиком не выполнен определенный объем работ, указанный в составленных им актах, на общую сумму более 220 тыс рублей. Обвиняемый не сообщил об этом руководству, и за то, чтобы подписать документы без претензий, потребовал у подрядчика взятку в размере 262 тыс рублей, в последующем снизив сумму до 102 тыс рублей. При получении денег он был задержан сотрудниками правоохранительных органов, к которым обратился предприниматель, уставший от неправомерных действий инженера.Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Название предприятия следствие не разглашает.Фото: buryatia.sledcom.ru/принтер