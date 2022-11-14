Алексей Чекунков: Озёрный ГОК – это проект мирового уровня

В строительство Озёрного ГОКа в Бурятии по состоянию на 1 ноября инвестировано около 56 млрд рублей при планируемом объеме частных инвестиций в 92,7 млрд рублей без НДС. Как сообщили в правительстве Бурятии, в рамках рабочей поездки в республику министр России по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков и глава региона Алексей Цыденов ознакомились со строительством Озерного горнообогатительного комбината в Еравнинском районе.На базе Озёрного месторождения труднообогатимых полиметаллических руд создается новое высокоэффективное современное предприятие по добыче и переработке свинцово-цинковых руд с последующим производством цинкового и свинцово-серебряного концентратов. Мощность фабрики составит 6 млн тонн руды в год.Для реализации проекта по строительству Озерного ГОКа применяется комплекс мер государственной поддержки, которые будут продолжены в 2023 году, заявил Алексей Чекунков.«Проект имеет значение не только для республики, но и для всей Российской Федерации. Достаточно сказать, что этот проект даст 4% мирового выпуска цинка, то есть, это проект глобального масштаба. Только сложением профессиональной работы команды, поддержки региона и федеральных мер поддержки возможна реализация таких проектов мирового уровня. Спасибо отдельное команде проекта за то, что не спотыкаются и, невзирая на все вызовы и обстоятельства, идут к открытию. Ждем запуска и выхода на полную мощность», — сказал министр.В эксплуатацию предприятие будет введено в 2023 году. На проектную мощность ГОК выйдет в 2024 году. На сегодня это самый масштабный инвестиционный проект в Бурятии, его реализация имеет мультипликативный эффект для республики, отмечает глава региона Алексей Цыденов.«Здесь жители республики могут иметь долгосрочную, гарантированную и высококвалифицированную работу с хорошей заработной платой. Помимо этого, запуск такого ГОКа создает дополнительное налоговое поступление в бюджет республики, и мы решаем наши социальные вопросы. Плюс работа на этом ГОКе поднимает среднюю заработную плату по республике, соответственно мы обязаны поднять и заработную плату в бюджетной сфере: учителям, врачам, социальным работникам. Поэтому такие проекты для республики очень значимы и имеют очень большой эффект», - сообщил Алексей Цыденов.В настоящее время на обогатительной фабрике и объектах инфраструктуры ведутся строительно-монтажные работы. Осуществляются допоставка и монтаж ранее законтрактованного технологического оборудования. Энергообеспечение предприятия на этапе строительства обеспечивается высоковольтной линией и подстанцией мощностью 35 кВ, также идет строительство ПС 110 кВ и ВЛ 220.«Проект находится на завершающей стадии, уже набран коллектив операционной фазы, который осуществляет поэтапные пусконаладочные работы смонтированного оборудования. Мы двигаемся в соответствии с графиком», - с учетом смещения сроков подачи сетевого электричества, - рассказал мажоритарный акционер проекта Владислав Свиблов.Фото: ФРДВ