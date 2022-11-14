Общество 14.11.2022 в 16:12

Мех баргузинского соболя уходит в Грецию

Евросоюз оставляет странные дыры в своих санкциях против России  
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Текст: Номер один
Мех баргузинского соболя уходит в Грецию
В пункте пропуска международного аэропорта Иркутска проконтролирована при международных перевозках крупная партия пушнины. Это 4 294 шкурки баргузинского соболя, которые досматривались для погрузки и отправки в Грецию, сообщило управление Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

А используемый в восточной медицине и косметологии мускус (струя кабарги) общим весом около 20 кг улетел в Республику Корея.

Зато при внутренних перевозках госинспекторы проконтролировали прибытие и разгрузку из Краснодарского края 252 голов декоративных птиц – волнистых попугаев для иркутских зоомагазинов, а также 2,3 тонны рыбы и морепродуктов из Московской области, Хабаровского и Приморского краев. Рыбка к новогоднему столу – это хорошо. Закуска отменная. А на фига Иркутску столько волнистых попугаев – загадка, честное слово.

Хотя важнее попугаев другое.



Почти 4,3 тыс шкурок соболя откровенно жалко. В шубках и шапках из него могли бы и российские красавицы щеголять, а не богатенькие мымры из европейских стран, которые против РФ кучу санкций ввели. К слову, соболь под санкции, видимо, почему-то не попал. Странно.

Фото: 38fsvps.ru и "Номер один"

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