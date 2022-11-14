Общество 14.11.2022 в 17:21

На ВСЖД обновлено 325 километров пути

Магистраль выполнила программу ремонтно-путевых работ 2022 года
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Текст: Номер один
На ВСЖД обновлено 325 километров пути
Восточно-Сибирская железная дорога в полном объеме выполнила программу ремонтно-путевых работ на 2022 год. В ее рамках обновлено 50 участков магистрали протяженностью 325 километров. Также заменено 140 комплектов стрелочных переводов, сообщили в пресс-службе ВСЖД.

Ремонтно-путевая кампания началась в апреле и охватила все регионы присутствия ВСЖД. Большая часть обновляемых участков была расположена на Байкало-Амурской магистрали: самыми протяженными из них стали Ангоя – Агней (26,9 км), Черная – Среднеилимская (20,6 км). Также был отремонтирован участок Транссиба Облепиха – Алзамай (21,7 км).

На ремонтируемых объектах с помощью специализированной дорожно-строительной и путевой техники уложен бесстыковой путь на железобетонном основании, который позволит повысить уровень безопасности и надежности инфраструктуры, а также увеличить скорость пассажирских и грузовых поездов.

Фото: company.rzd.ru
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