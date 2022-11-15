Общество 15.11.2022 в 08:50

Каждый четвертый россиянин постоянно помогает своим родителям

Размер материальной помощи родителям за полтора года вырос
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Текст: Номер один
Каждый четвертый россиянин постоянно помогает своим родителям
В том, что взрослые дети должны материально помогать родителям, сегодня убеждено подавляющее большинство россиян. По сравнению с прошлым годом средний размер такой помощи вырос до 10 500 рублей в месяц, сообщает результаты своих опросов портал SuperJob.

По мнению 55% россиян, взрослые дети должны материально помогать родителям в любом случае, а каждый третий (33%) считает, что помощь необходимо оказывать в случае тяжелого материального положения отца и матери. Лишь 4% опрошенных убеждены, что дети вовсе не обязаны ни выделять пожилым родителям деньги, ни покупать им продукты и лекарства. Затруднились однозначно высказать свое мнение 8% россиян: «Разные бывают ситуации, разные отношения в семьях».

В необходимости в любом случае помогать родителям чаще всего убеждены опрошенные с доходом свыше 80 тыс руб (61%). Уверенных, что помощь отцу и матери — это долг каждого, больше среди старшего поколения, чем среди россиян моложе 34 лет (57% против 51%).

Каждый четвертый россиянин (24%) постоянно помогает своим родителям материально, каждый третий (32%) делает это по необходимости, а каждый девятый (11%) — крайне редко.

Не оказывают отцу и матери материальной помощи 11% опрошенных, причем родители тоже им не помогают. Еще 17% не дают родителям денег и ничего для них не покупают, но принимают их помощь.

Чем старше респонденты, тем больше среди них тех, для кого помощь родителям — святая обязанность: если среди опрошенных до 34 лет постоянно выделяет средства родителям 21%, то среди тех, кто старше 45, — уже 28%. И число стабильно помогающих, и число оказывающих помощь в случае необходимости растет с увеличением дохода.

В среднем россияне, материально помогающие своим родителям, тратят на это по 10 500 рублей в месяц. У мужчин расходы на такие цели больше, чем у женщин (11 300 руб против 9 900 руб.).

За полтора года, прошедшие с момента проведения аналогичного исследования SuperJob, средняя сумма помощи увеличилась с 8500 до 10 500 руб в месяц. А за 12 лет тех, кто принимает безвозмездную помощь от мамы и папы, стало меньше, а тех, кто помогает родителям постоянно, больше.

Фото: pixabay.com
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