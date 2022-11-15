Общество 15.11.2022 в 10:13
Монгольский бренд представил новую коллекцию на Неделе моды в Дубае
Телеканал Fashion TV и журнал Vogue Arabia отметили коллекцию, как лучший показ дня
Текст: Номер один
Национальный производитель Nolur cashmere стал одним из первых монгольских брендов, представивших свою новую коллекцию на неделе моды Middle East Fashion Week, которая проходит в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты), сообщает МОНЦАМЭ.
На модный показ пришли мировые знаменитости, эксперты моды и СМИ. Известный международный телеканал Fashion TV и журнал Vogue Arabia отметили бренд Nolur cashmere, как лучший показ дня.
Коллекция направлена на то, чтобы выразить красоту и достоинство женщин и развеять стереотип о том, что кашемир носят только зимой.
Фото: montsame.mn
На модный показ пришли мировые знаменитости, эксперты моды и СМИ. Известный международный телеканал Fashion TV и журнал Vogue Arabia отметили бренд Nolur cashmere, как лучший показ дня.
Коллекция направлена на то, чтобы выразить красоту и достоинство женщин и развеять стереотип о том, что кашемир носят только зимой.
Фото: montsame.mn