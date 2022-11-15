В Улан-Удэ водитель «Тойота Витц» сбил девушку

В Улан-Удэ вчера вечером 20-летний водитель автомобиля «Тойота Витц», следуя по пр. Автомобилистов, на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на 24-летнюю девушку.В результате ДТП пешеход с травмами госпитализирована в БСМП, сообщили в республиканской ГИБДД.Всего за прошедшие сутки на дорогах Бурятии зарегистрировано 12 аварий с механическими повреждениями в том числе два ДТП с пострадавшими. Вчера на территории республики инспекторами ДПС выявлено 358 нарушений ПДД, в том числе задержаны и отстранены от права управления транспортным средством 18 водителей с признаками опьянения.Фото: ГИБДД