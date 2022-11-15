Общество 15.11.2022 в 14:13

В Улан-Удэ строитель-гастарбайтер погиб, упав с десятого этажа высотного дома

Предполагается, что он нарушил технику безопасности, поехав на высоту на платформе  мачтового подъемника
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В Улан-Удэ строитель-гастарбайтер погиб, упав с десятого этажа высотного дома
В Улан-Удэ 14 ноября днем возле строящегося высотного жилого дома в 140Б микрорайоне города обнаружено тело 53-летнего иностранного рабочего из ближнего зарубежья с травмами, характерными для падения с высоты. Проводится доследственная проверка. Сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.

По предварительным данным, бригада иностранных рабочих выполняла субподрядные отделочные работы внутри помещений в строящемся высотном жилом доме. 14 ноября они работали на десятом этаже здания, куда с нижних этажей при помощи грузового мачтового подъемника перемещали строительные материалы.

При очередном подъеме груза, состоявшего из длинных деревянных брусков, один из работников, в нарушение требований техники безопасности, остался на платформе подъемника. На уровне десятого этажа один из брусков, торчавших наружу, зацепился за край балконной плиты и сбил с платформы человека. При падении с высоты мужчина получил повреждения, от которых скончался на месте происшествия.    

По результатам доследственной проверки будет принято объективное правовое решение.

Фото: buryatia.sledcom.ru

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