Общество 15.11.2022 в 14:13
В Улан-Удэ строитель-гастарбайтер погиб, упав с десятого этажа высотного дома
Предполагается, что он нарушил технику безопасности, поехав на высоту на платформе мачтового подъемника
Текст: Номер один
В Улан-Удэ 14 ноября днем возле строящегося высотного жилого дома в 140Б микрорайоне города обнаружено тело 53-летнего иностранного рабочего из ближнего зарубежья с травмами, характерными для падения с высоты. Проводится доследственная проверка. Сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.
По предварительным данным, бригада иностранных рабочих выполняла субподрядные отделочные работы внутри помещений в строящемся высотном жилом доме. 14 ноября они работали на десятом этаже здания, куда с нижних этажей при помощи грузового мачтового подъемника перемещали строительные материалы.
При очередном подъеме груза, состоявшего из длинных деревянных брусков, один из работников, в нарушение требований техники безопасности, остался на платформе подъемника. На уровне десятого этажа один из брусков, торчавших наружу, зацепился за край балконной плиты и сбил с платформы человека. При падении с высоты мужчина получил повреждения, от которых скончался на месте происшествия.
По результатам доследственной проверки будет принято объективное правовое решение.
Фото: buryatia.sledcom.ru
По предварительным данным, бригада иностранных рабочих выполняла субподрядные отделочные работы внутри помещений в строящемся высотном жилом доме. 14 ноября они работали на десятом этаже здания, куда с нижних этажей при помощи грузового мачтового подъемника перемещали строительные материалы.
При очередном подъеме груза, состоявшего из длинных деревянных брусков, один из работников, в нарушение требований техники безопасности, остался на платформе подъемника. На уровне десятого этажа один из брусков, торчавших наружу, зацепился за край балконной плиты и сбил с платформы человека. При падении с высоты мужчина получил повреждения, от которых скончался на месте происшествия.
По результатам доследственной проверки будет принято объективное правовое решение.
Фото: buryatia.sledcom.ru