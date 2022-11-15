В Улан-Удэ побывал поезд Деда Мороза

Жители и гости Улан-Удэ смогли воочию увидеть главного новогоднего волшебника страны Деда Мороза, его верную спутницу Снегурочку и их сказочную команду. Они приехали в столицу Бурятии на необычном поезде, сообщили в минкультуры республики.В поезде Деда Мороза размещена сказочная приемная, вагон для проведения игр и квестов, два вагона-ресторана и вагон-лавка, где можно приобрести сувениры из Великого Устюга и Костромы. Во главе поезда - паровоз, украшенный гирляндами из сотен фонариков.Маршрут поезда проходит через всю Россию целых 85 дней с остановками в 130 городах и поселках. Везде, где делает остановку «Поезд Деда Мороза», посетителей вокзалов ждет развлекательная праздничная программа, которая позволяет окунуться в атмосферу зимней сказки.Улан-Удэ не стал исключением. Гостеприимный город встретил своих гостей радушием и праздничной программой для детей с аниматорами, подготовленной республиканскими и муниципальными учреждениями культуры.«Здравствуйте, дорогой Дедушка Мороз, Снегурочка и вся команда! Хочу сказать большое спасибо от всех наших детей, от родителей, бабушек, дедушек, что приехали в Улан-Удэ! Вам помогает культура Бурятии: наши учреждения будут выступать и развлекать гостей», - сказала министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.Она также поблагодарила коллег из Приморья, волонтеров и неравнодушных жителей Приморского края за посылку для военнослужащих, присланную вместе с поездом Деда Мороза.Дело в том, что с июня 2022 года в Приморском крае реализуется культурно-патриотический проект «Приморье Zа наших», организованный правительством Приморского края совместно с командованием пятой Краснознамённой ордена Жукова общевойсковой армии. В рамках проекта в октябре проведена акция «Шаг к победе!» - флешмоб по вязанию носков для военнослужащих – участников специальной военной операции. В ходе однодневного флешмоба мастерицами, волонтерами культуры и всеми неравнодушными приморцами было связано более 4 тыс пар носков. Вместе с поездом передана посылка для военных и мобилизованных граждан Бурятии.«И вот наш Дедушка Мороз передает эту драгоценную посылку с вязанными носочками для наших защитников! Спасибо большое заместителю председателя правительства Приморского края – министру культуры и архивного дела Приморского края Елене Бронниковой, всем волонтёрам, мастерицам и рукодельницам Приморского края, и нашему Дедушке Морозу!», – продолжила министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.В мероприятии приняли участие все желающие. Для обладателей билетов была запланирована отдельная программа, включающая встречу с Дедом Морозом в поезде, чаепитие и сладкие подарки. В число таких «счастливчиков» попали 30 детей из подшефных детских домов, которые курируют учреждения культуры республики.«В прошлом году первый раз я отправился в путешествие по стране. Мои добрые друзья – железнодорожники снарядили волшебный поезд, чтоб я в разных местах побывал и сказкой своей поделился. Очень мне и команде моей понравилось это путешествие, такие славные ребятишки у нас в стране живут, хорошо мы пообщались да повеселились от души. И после поездки той получил я много писем из других городов с приглашениями в следующий раз у них погостить. Из вашего города мне тоже внучата написали: приезжай к нам, дедушка, посмотри, какие люди хорошие у нас да места дивные. И вот я вместе со Снегурочкой и своими веселыми помощниками прибыл сказочным рейсом прямо к вам, в ваш чудесный, добрый город!» - рассказал Дед Мороз.После остановки в Улан-Удэ Дед Мороз и его помощники поедут в другие города, чтобы встретиться с детьми и подарить радость и волшебство. Сегодня этот поезд также побывает с остановкой на станции Мысовая (город Бабушкин).Напомним, «Поезд Деда Мороза» - совместный проект ОАО «РЖД» и правительства Вологодской области, который они организуют второй год подряд. В 2021-м всероссийский Дед Мороз со своей командой впервые отправился из Великого Устюга в железнодорожное путешествие 5 декабря. За 41 день поезд проехал свыше 13 тысяч километров, побывал в 36 городах России: добрался до Сочи, Краснодара, Махачкалы, Ставрополя и Нижнего Новгорода, прежде чем вернуться в главную новогоднюю резиденцию страны. В этом году праздничная акция стала более масштабной.Фото: minkultrb.ru и «Номер один»