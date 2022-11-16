Даешь самоуправление!

Сидят в своих телефонах… Никакой физической активности. Надо их встряхнуть!.. Подумали в мэрии и решили для начала дать автомобилистам и пешеходам возможность подсыпать дороги самостоятельно. Не исключено, что это только первый шаг на пути приучения улан-удэнцев к физическому труду.

На дорогах столицы Бурятии появилось примерно 70 ящиков с песком.

- Во время снегопадов наша техника в усиленном режиме подсыпает городские дороги. Однако мгновенно подсыпать все дороги невозможно, особенно в периоды продолжительных снегопадов. Поэтому мы установили ящики с песком со свободным доступом, чтобы при необходимости подсыпать скользкие участки вручную, - пояснил логику такого шага директор Комбината по благоустройству Владимир Соснин.

Главная инновация – автомобилисты и пешеходы могут сами, вручную, подсыпать опасные участки.

Кто-то скажет, докатились… Мэрия настолько не справляется, что уже горожане своими силами будут бороться с гололедом. А мы ответим, да это же бесплатный фитнес-зал. Представьте, идете вы с утра на работу, на улице минус 30, вам холодно и грустно. И тут – лопата, песок, физические упражнения! И согрелись, и получили заряд бодрости на день, и сожгли лишние калории.

Думается, дальше – больше. Скоро горожанам дадут возможность проводить ямочный ремонт, подметать улицы по утрам и многое другое. Все на благо жителей.