Общество 16.11.2022 в 09:33

Четырех нелегальных мигрантов выдворили из Бурятии

Всего с начала года приставы республики отправили «по домам» 21 иностранца
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Четырех нелегальных мигрантов выдворили из Бурятии
Из Бурятии под контролем судебных приставов-исполнителей выдворили четырех нелегальных мигрантов. Въезд в Россию на ближайшее время закрыт гражданам Узбекистана и Таджикистана. Нарушители выявлены в рамках второго этапа комплексной оперативно-профилактической операции «Нелегал-2022», сообщили в республиканском управлении ФССП.

«Трех нелегальных мигрантов выявили в Заиграевском районе. Еще одного — в Муйском районе. Каждый из них находился в России с нарушением режима пребывания и без документов, подтверждающих право на проживание на территории нашей страны. Суд оштрафовал нарушителей на 2 тыс руб и вынес решение об их принудительном выдворении за пределы России», - уточнил главный судебный пристав Бурятии Пётр Ертанов.

Отметим, с начала 2022 года под контролем судебных приставов Бурятии с территории Российской Федерации был выдворен 21 иностранец. Подавляющее большинство нелегальных мигрантов это граждане Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, Китая, Монголии и Армении.

Фото: ФССП
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