Четырех нелегальных мигрантов выдворили из Бурятии

Из Бурятии под контролем судебных приставов-исполнителей выдворили четырех нелегальных мигрантов. Въезд в Россию на ближайшее время закрыт гражданам Узбекистана и Таджикистана. Нарушители выявлены в рамках второго этапа комплексной оперативно-профилактической операции «Нелегал-2022», сообщили в республиканском управлении ФССП.«Трех нелегальных мигрантов выявили в Заиграевском районе. Еще одного — в Муйском районе. Каждый из них находился в России с нарушением режима пребывания и без документов, подтверждающих право на проживание на территории нашей страны. Суд оштрафовал нарушителей на 2 тыс руб и вынес решение об их принудительном выдворении за пределы России», - уточнил главный судебный пристав Бурятии Пётр Ертанов.Отметим, с начала 2022 года под контролем судебных приставов Бурятии с территории Российской Федерации был выдворен 21 иностранец. Подавляющее большинство нелегальных мигрантов это граждане Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, Китая, Монголии и Армении.Фото: ФССП