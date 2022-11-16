Общество 16.11.2022 в 10:21
В Бурятии сотрудники Росгвардии изъяли незаконные ружья
Сотрудники лицензионно-разрешительной работы ведут плановые мероприятия по контролю оборота оружия
Текст: Номер один
В Бурятии в ходе рейда сотрудники Росгвардии совместно с инспекторами Бурприроднадзора изъяли незаконное оружие в Закаменском районе, сообщили в республиканском управлении Росгвардии.
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В четырех километрах от села Цакир в лесном массиве местности «Чемуртай» задержаны двое граждан, у которых обнаружены и изъяты охотничьи гладкоствольные ружья и патроны к ним без соответствующих разрешительных документов.
Местные жители, 39 и 58 лет, были привлечены к административной ответственности за незаконное ношение и хранение оружия. Гладкоствольные ружья марки «ИЖ-58МАЕ» и «ИЖ-27», оба 12-го калибра, и патроны изъяты для дальнейшей утилизации.
Фото: Росгвардия
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В четырех километрах от села Цакир в лесном массиве местности «Чемуртай» задержаны двое граждан, у которых обнаружены и изъяты охотничьи гладкоствольные ружья и патроны к ним без соответствующих разрешительных документов.
Местные жители, 39 и 58 лет, были привлечены к административной ответственности за незаконное ношение и хранение оружия. Гладкоствольные ружья марки «ИЖ-58МАЕ» и «ИЖ-27», оба 12-го калибра, и патроны изъяты для дальнейшей утилизации.
Фото: Росгвардия