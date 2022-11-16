В Бурятии сотрудники Росгвардии изъяли незаконные ружья

В Бурятии в ходе рейда сотрудники Росгвардии совместно с инспекторами Бурприроднадзора изъяли незаконное оружие в Закаменском районе, сообщили в республиканском управлении Росгвардии.В четырех километрах от села Цакир в лесном массиве местности «Чемуртай» задержаны двое граждан, у которых обнаружены и изъяты охотничьи гладкоствольные ружья и патроны к ним без соответствующих разрешительных документов.Местные жители, 39 и 58 лет, были привлечены к административной ответственности за незаконное ношение и хранение оружия. Гладкоствольные ружья марки «ИЖ-58МАЕ» и «ИЖ-27», оба 12-го калибра, и патроны изъяты для дальнейшей утилизации.Фото: Росгвардия