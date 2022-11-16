Общество 16.11.2022 в 11:20
Глава минсельхоза Бурятии рекомендовал аграриям выращивать коноплю
В республике рентабельность выращивания конопли оценивается в 120 процентов
Текст: Номер один
В Бурятии рентабельность выращивания технической конопли доходит до 120%. Об этом заявил министр сельского хозяйства и продовольствия республики Галсан Дареев в прямом эфире Центра управления регионом. Эфир прошел в официальном аккаунте правительства Бурятии, сообщила пресс-служба ЦУР.
«Мы начали проводить широкие эксперименты только в прошлом году. Но уже сейчас ясно, что рентабельность выращивания технической конопли доходит до 120%. Конопля – это ценное сырье, которое идет на производство тканей, строительных материалов, крафтовой бумаги. Конечно, в этом случае необходимо дополнительное оборудование, но даже с учетом его приобретения себестоимость будет около 64-65% при производстве конопляного волокна. Поэтому я рекомендую всем нашим сельхозтоваропроизводителям вводить в оборот коноплю», – отметил Галсан Дареев.
Напомним, несмотря на то, что опыт выращивания не наркотической, а технической конопли в Бурятии был обсмеян везде, где только можно, включая федеральные телеканалы (увы, поначалу она вырастала вполне себе каннабисной), проект углубленной переработки этого возобновляемого сырья представили на заседании Совета по науки и инновациям под председательством главы Бурятии Алексея Цыденова, сообщала его пресс-служба.
Как сообщал «Номер один», проект по выращиванию технической конопли связан с производством из нее целлюлозы. Это может стать серьезным шагом, который позволит, во-первых, обеспечить промышленность доступным сырьем, во-вторых, снизить ущерб, наносимый лесам республики. Впрочем, «Номер один» призывал к этому еще десять лет назад. Но тогда чиновники не проявили особого энтузиазма.
А в 2021 году Бурятская государственная сельскохозяйственная академия стала участником Межрегионального научно-образовательного центра «Байкал» с проектом «Создание производственного комплекса по переработке быстровозобновляемых источников целлюлозы», который планируют реализовать в течение пяти лет. Индустриальным партнером здесь выступает ООО «Интех-М». Для финансирования планируется привлечь федеральные, региональные и внебюджетные средства.
Главная цель - изучение технологии возделывания технической конопли в условиях Бурятии и дальнейшая переработка конопляного волокна, которое активно используется в легкой промышленности, строительстве и других отраслях.
К слову, о том, что техническая конопля может быть весьма полезна для республики, «Номер один» писал еще в 2012 году: «Выращивание культурной конопли помогло бы решить Бурятии сразу несколько серьезных проблем. Во-первых, снизилась бы нагрузка на экологию - лесоперерабатывающая промышленность частично переключилась бы на другое сырье. Во-вторых, повысилась бы эффективность того же производства целлюлозы. В-третьих, были бы возвращены в сельскохозяйственный оборот огромные пустующие ныне площади земель, а сельчане получили бы стабильную работу. Ну и, в-четвертых, не пришлось бы вкладывать сотни миллионов рублей в прокладывание новых дорог вглубь лесов для их последующей вырубки».
Как выяснил «Номер один», эксперименты с технической коноплей, которая с успехом могла бы заменить древесину в производстве целлюлозы, проводились в Бурятии еще полвека назад. Впрочем, позже эксперименты с технической коноплей недавно все же начали давать свои плоды. Так, фермер Тамир Шагдаров совместно с учеными БГСХА на протяжении нескольких лет занимался возделыванием этой культуры и в итоге преуспел.
Что касается содержания наркотических веществ в технической конопле, то специально проведенные исследования на предмет наличия каннабиноидов показали содержание тетрагидроканнабиноида менее 0,1%, как того и требует действующее законодательство. Как говорят в минсельхозе, помимо высокой рентабельности, техническая конопля и рапс имеют большой спрос за рубежом, преимущественно в Китае, в виде масла.
Фото: ЦУР
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«Мы начали проводить широкие эксперименты только в прошлом году. Но уже сейчас ясно, что рентабельность выращивания технической конопли доходит до 120%. Конопля – это ценное сырье, которое идет на производство тканей, строительных материалов, крафтовой бумаги. Конечно, в этом случае необходимо дополнительное оборудование, но даже с учетом его приобретения себестоимость будет около 64-65% при производстве конопляного волокна. Поэтому я рекомендую всем нашим сельхозтоваропроизводителям вводить в оборот коноплю», – отметил Галсан Дареев.
Напомним, несмотря на то, что опыт выращивания не наркотической, а технической конопли в Бурятии был обсмеян везде, где только можно, включая федеральные телеканалы (увы, поначалу она вырастала вполне себе каннабисной), проект углубленной переработки этого возобновляемого сырья представили на заседании Совета по науки и инновациям под председательством главы Бурятии Алексея Цыденова, сообщала его пресс-служба.
Как сообщал «Номер один», проект по выращиванию технической конопли связан с производством из нее целлюлозы. Это может стать серьезным шагом, который позволит, во-первых, обеспечить промышленность доступным сырьем, во-вторых, снизить ущерб, наносимый лесам республики. Впрочем, «Номер один» призывал к этому еще десять лет назад. Но тогда чиновники не проявили особого энтузиазма.
А в 2021 году Бурятская государственная сельскохозяйственная академия стала участником Межрегионального научно-образовательного центра «Байкал» с проектом «Создание производственного комплекса по переработке быстровозобновляемых источников целлюлозы», который планируют реализовать в течение пяти лет. Индустриальным партнером здесь выступает ООО «Интех-М». Для финансирования планируется привлечь федеральные, региональные и внебюджетные средства.
Главная цель - изучение технологии возделывания технической конопли в условиях Бурятии и дальнейшая переработка конопляного волокна, которое активно используется в легкой промышленности, строительстве и других отраслях.
К слову, о том, что техническая конопля может быть весьма полезна для республики, «Номер один» писал еще в 2012 году: «Выращивание культурной конопли помогло бы решить Бурятии сразу несколько серьезных проблем. Во-первых, снизилась бы нагрузка на экологию - лесоперерабатывающая промышленность частично переключилась бы на другое сырье. Во-вторых, повысилась бы эффективность того же производства целлюлозы. В-третьих, были бы возвращены в сельскохозяйственный оборот огромные пустующие ныне площади земель, а сельчане получили бы стабильную работу. Ну и, в-четвертых, не пришлось бы вкладывать сотни миллионов рублей в прокладывание новых дорог вглубь лесов для их последующей вырубки».
Как выяснил «Номер один», эксперименты с технической коноплей, которая с успехом могла бы заменить древесину в производстве целлюлозы, проводились в Бурятии еще полвека назад. Впрочем, позже эксперименты с технической коноплей недавно все же начали давать свои плоды. Так, фермер Тамир Шагдаров совместно с учеными БГСХА на протяжении нескольких лет занимался возделыванием этой культуры и в итоге преуспел.
Что касается содержания наркотических веществ в технической конопле, то специально проведенные исследования на предмет наличия каннабиноидов показали содержание тетрагидроканнабиноида менее 0,1%, как того и требует действующее законодательство. Как говорят в минсельхозе, помимо высокой рентабельности, техническая конопля и рапс имеют большой спрос за рубежом, преимущественно в Китае, в виде масла.
Фото: ЦУР
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