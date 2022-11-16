Минздрав Бурятии взыскал с уволившегося врача порядка двух миллионов рублей

Минздрав Бурятии обратился в суд с просьбой взыскать с врача-терапевта 1,8 млн рублей, штраф в сумме 50000 и неустойку. Иск был обусловлен тем, что женщина заключила контракт с больницей, получила два миллиона рублей по программе «Земский доктор», но очень быстро уволилась.

Врач заключила трудовой договор с Тарбагатайской районной больницей, получила выплату в размере двух миллионов рублей. В договоре установлена обязанность ответчика отработать в течение пять лет по основному месту работы, также установлено право минздрава РБ требовать возврата работником части единовременной компенсационной выплаты в случае прекращения трудового договора с учреждением до истечения пятилетнего срока.

«Свои обязательства перед ответчиком министерство здравоохранения РБ выполнило в полном объеме. В свою очередь, трудовой договор расторгнут ответчиком по собственному желанию, то есть до истечения пятилетнего срока», - отмечается в материалах дела.

Минздрав РБ вправе требовать уплаты неустойки. Штраф установлен договором в размере 50 000 рублей.

Выслушав ответчика, изучив материалы дела, суд нашел иск подлежащим удовлетворению.





Фото: "Номер один"