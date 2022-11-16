Общество 16.11.2022 в 14:26

«Содружество сердец»

Северобайкальцы собрали свыше 100 тысяч рублей в поддержку мобилизованных земляков
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Текст: Номер один
«Содружество сердец»
Свыше 100 тысяч рублей в поддержку мобилизованных земляков собрали трудовые коллективы Северобайкальского района в ходе концерта «Содружество сердец». Этот творческий конкурс традиционно проводится в муниципалитете, а в связи со специальной военной операцией на Украине он стал еще и благотворительным.

Представители трудовых коллективов исполнили патриотические песни. К участникам и зрителям концерта обратились с приветствиями глава Северобайкальского района Игорь Пухарев, председатель Совета депутатов Наталья Малахова, заместитель командира отделения «Север» Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Виктор Краснов. Они поблагодарили жителей, работников предприятий и учреждений за поддержку земляков, выполняющих боевые задачи в рамках СВО.

Фото администрации Северобайкальского района
  
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