Общество 16.11.2022 в 15:25

В Улан-Удэ вернувшийся из зоны 40-летний мужчина убил сожительницу

Покойная обругала бывшего заключенного нецензурной бранью, неприемлемой в тюремной среде
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В Улан-Удэ вернувшийся из зоны 40-летний мужчина убил сожительницу
В Улан-Удэ 15 ноября ночью в квартире одного из домов на улице Асеева  города Улан-Удэ обнаружено тело 44-летней женщины с колото-резаным ранением грудной клетки. По подозрению в совершении преступления на месте происшествия задержан ранее судимый 40-летний сожитель покойной, с которым они вместе употребляли спиртные напитки, а затем поссорились.

Как сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии, возбуждено уголовное дело по части 1 сттаьи 105 УК РФ (убийство). Во время проведенного допроса мужчина дал подробные показания об обстоятельствах совершенного убийства. На основании собранных в ходе первоначальных следственных действий доказательств ему уже предъявлено обвинение.

По данным следствия, в ночь на 15 ноября обвиняемый с сожительницей в квартире распивали спиртное и на фоне алкогольного опьянения из-за незначительного повода поссорились. В ходе ссоры женщина оскорбила ранее судимого сожителя, который лишь несколько месяцев назад вернулся из мест лишения свободы, нецензурной бранью неприемлемой в тюремной среде. В ответ обвиняемый схватил нож и нанес им удар в грудь потерпевшей.

После он ушел из дома и в течение часа продолжал употреблять спиртные напитки со случайными знакомыми на улице. А когда вернулся обратно и обнаружил сожительницу мертвой, то рассказал о происшествии соседям, которые вызвали скорую медицинскую помощь. Сам мужчина скрыться не пытался, оставался дома до приезда следственно-оперативной группы.        

В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и сбор полной доказательственной базы.

Фото: pixabay.com
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