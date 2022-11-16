В Улан-Удэ вернувшийся из зоны 40-летний мужчина убил сожительницу

В Улан-Удэ 15 ноября ночью в квартире одного из домов на улице Асеева города Улан-Удэ обнаружено тело 44-летней женщины с колото-резаным ранением грудной клетки. По подозрению в совершении преступления на месте происшествия задержан ранее судимый 40-летний сожитель покойной, с которым они вместе употребляли спиртные напитки, а затем поссорились.Как сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии, возбуждено уголовное дело по части 1 сттаьи 105 УК РФ (убийство). Во время проведенного допроса мужчина дал подробные показания об обстоятельствах совершенного убийства. На основании собранных в ходе первоначальных следственных действий доказательств ему уже предъявлено обвинение.По данным следствия, в ночь на 15 ноября обвиняемый с сожительницей в квартире распивали спиртное и на фоне алкогольного опьянения из-за незначительного повода поссорились. В ходе ссоры женщина оскорбила ранее судимого сожителя, который лишь несколько месяцев назад вернулся из мест лишения свободы, нецензурной бранью неприемлемой в тюремной среде. В ответ обвиняемый схватил нож и нанес им удар в грудь потерпевшей.После он ушел из дома и в течение часа продолжал употреблять спиртные напитки со случайными знакомыми на улице. А когда вернулся обратно и обнаружил сожительницу мертвой, то рассказал о происшествии соседям, которые вызвали скорую медицинскую помощь. Сам мужчина скрыться не пытался, оставался дома до приезда следственно-оперативной группы.В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и сбор полной доказательственной базы.Фото: pixabay.com