Общество 16.11.2022 в 15:38

Глава Бичурского района Василий Смолин наиболее открыт людям в соцсетях

Центр управления регионом оценил активность глав районов республики в интернете
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Текст: газета
Глава Бичурского района Василий Смолин наиболее открыт людям в соцсетях
Центр управления регионом в  Бурятии оценил активность глав районов республики в соцсетях. Лидером муниципального рейтинга стал глава Бичурского района Василий Смолин.

ЦУР в Бурятии определил самых открытых для населения глав муниципалитетов по их активности в социальных сетях. Страницы в «ВКонтакте» есть у всех, 20 глав также имеют страницы в «Одноклассниках». Кроме того, 14 глав ведут собственные телеграм-каналы.

По количеству подписчиков в «ВК» лидирует глава Бичурского района Василий Смолин - 2513 подписчиков. На второй позиции – глава Закаменского района Сергей Гонжитов - 1911 подписчиков. Третье место занимает глава Курумканского района Леонид Будаев с 1707 подписчиками.

Отдельно стоит упомянуть мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова, страница которого «ВКонтакте» собрала 7 830 подписчиков, телеграм-канал – еще 1 026. Но и население столицы республики во много раз больше, чем любого из сельских районов.

«В среднем у глав муниципалитетов по одной тысяче подписчиков, хотя есть и отстающие, у которых лишь по 50-100 «френдов», – отмечают в ЦУР Бурятии.

Фото: egov-buryatia.ru
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