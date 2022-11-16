Глава Бичурского района Василий Смолин наиболее открыт людям в соцсетях

Центр управления регионом в Бурятии оценил активность глав районов республики в соцсетях. Лидером муниципального рейтинга стал глава Бичурского района Василий Смолин.ЦУР в Бурятии определил самых открытых для населения глав муниципалитетов по их активности в социальных сетях. Страницы в «ВКонтакте» есть у всех, 20 глав также имеют страницы в «Одноклассниках». Кроме того, 14 глав ведут собственные телеграм-каналы.По количеству подписчиков в «ВК» лидирует глава Бичурского района Василий Смолин - 2513 подписчиков. На второй позиции – глава Закаменского района Сергей Гонжитов - 1911 подписчиков. Третье место занимает глава Курумканского района Леонид Будаев с 1707 подписчиками.Отдельно стоит упомянуть мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова, страница которого «ВКонтакте» собрала 7 830 подписчиков, телеграм-канал – еще 1 026. Но и население столицы республики во много раз больше, чем любого из сельских районов.«В среднем у глав муниципалитетов по одной тысяче подписчиков, хотя есть и отстающие, у которых лишь по 50-100 «френдов», – отмечают в ЦУР Бурятии.Фото: egov-buryatia.ru