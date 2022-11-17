Общество 17.11.2022 в 09:14
Проблемами ГЭС в Монголии занялась академическая экспедиция
Ученые из Монголии и России совместно изучают экосистемы озер Хубсгул и Байкал
Текст: Номер один
В Академии наук Монголии состоялась двухдневная научная конференция ученых из Монголии и России на тему «Озера Хувсгул и Байкал: экологические и экономические проблемы», сообщает МОНЦАМЭ.
Директор Института географии и экологии Академии наук доктор А.Дашцэрэн отметил, что ученые из двух стран обсудили общие результаты текущего состояния экосистем двух озер, которые повлияют на общество и экономику, и обменяться исследованиями. По его словам, такая встреча проводится в Монголии впервые.
Директор Института географии им. В.Б.Сочавы Сибирского отделения РАН Игорь Владимиров отметил, что ученым двух стран предстоит многое совместно изучить о двух озерах и принять решение на основе результатов исследований.
«Мы работали над этим много лет, но сегодня я рад созданию совместной экспедиции на новом уровне и началу новой работы. Академии наук двух стран совместно подготовили географические и экологические атласы озер Байкала и Хубсгул. Это стало одной из основ нашего сотрудничества», - добавил российский ученый.
В ходе работы научной конференции монголо-российская совместная исследовательская группа обсудила влияние строительства Эгийской гидроэлектростанции (или гидроэлектростанция на реке Эг) на окружающую среду и экономику. В частности, исследователи из обеих стран будут изучать одно и то же, используя одну и ту же методологию, и на основе полученных результатов сделают вывод о важности и вреде строительства Эгийской гидроэлектростанции.
Об этом рассказал директор Института астрономии и геофизики Академии наук Монголии академик С.Дэмбэрэл уточнив, что строительство Эгийской гидроэлектростанции обсуждается уже много лет. «Изначально предложение о строительстве этой гидроэлектростанции было инициировано советскими специалистами в 1990-х годах. Они разработали чертежи, а затем наши монгольские специалисты и исследователи расширили этот вопрос, который сегодня стал крупным проектом. Как вы все знаете, окончательное решение относительно строительства этой гидроэлектростанции еще не принято. Для этого есть много причин. Самое главное, что российская сторона не изучала подробно и не уточнила состояние воздействия на экосистему Байкала», - отметил ученый.
Во-вторых, продолжил он, экологические общественные организации Бурятии и Иркутской области высказали разные позиции. «Сегодняшняя научная конференция - это третья встреча монгольских и российских ученых. В апреле этого года во время научной конференции в Иркутске мы обсуждали, какие негативные экологические последствия могут быть в вопросе строительства гидроэлектростанции в определенных точках реки Эг и реки Селенга. После обсуждений различий в позициях исследователей двух стран было предложено, при необходимости, провести совместное исследование, чтобы свести воедино различия во мнениях. Мы решили тщательно обсудить этот вопрос, и в июне дважды встречались в поселке Ханх аймака Хубсугул, в ходе которых представили друг другу результаты своих исследований. В настоящее время мы встречаемся в Улан-Баторе, чтобы обменяться информацией о том, какой вид деятельности может оказать влияние на экосистему озер Хубсгул и Байкал. Мы не принимаем никакого решения, здесь ученые из обеих стран обсуждают результаты своих исследований, проводят совместные исследования для обмена информацией и мнениями», - сказал он.
«Строительство гироэлектростанции на реке Эг не вызовет серьезных изменений в экосистеме. Существует небольшое негативное воздействие на окружающую средув виде участие в регулировании речного стока. Если гидроэлектростанция на реке Эг будет использоваться в сочетании с газопроводом, Монголия может полностью решить свою энергетическую ситуацию», - заявил научный руководитель Байкальского Института природопользования СО РАН Арнольд Тулохонов.
После завершения научной конференции ученые из обеих стран провелит дискуссию за круглым столом. Следующая встреча ученых двух стран состоится в Улан-Удэ.
Фото: montsame.mn
Директор Института географии и экологии Академии наук доктор А.Дашцэрэн отметил, что ученые из двух стран обсудили общие результаты текущего состояния экосистем двух озер, которые повлияют на общество и экономику, и обменяться исследованиями. По его словам, такая встреча проводится в Монголии впервые.
Директор Института географии им. В.Б.Сочавы Сибирского отделения РАН Игорь Владимиров отметил, что ученым двух стран предстоит многое совместно изучить о двух озерах и принять решение на основе результатов исследований.
«Мы работали над этим много лет, но сегодня я рад созданию совместной экспедиции на новом уровне и началу новой работы. Академии наук двух стран совместно подготовили географические и экологические атласы озер Байкала и Хубсгул. Это стало одной из основ нашего сотрудничества», - добавил российский ученый.
В ходе работы научной конференции монголо-российская совместная исследовательская группа обсудила влияние строительства Эгийской гидроэлектростанции (или гидроэлектростанция на реке Эг) на окружающую среду и экономику. В частности, исследователи из обеих стран будут изучать одно и то же, используя одну и ту же методологию, и на основе полученных результатов сделают вывод о важности и вреде строительства Эгийской гидроэлектростанции.
Об этом рассказал директор Института астрономии и геофизики Академии наук Монголии академик С.Дэмбэрэл уточнив, что строительство Эгийской гидроэлектростанции обсуждается уже много лет. «Изначально предложение о строительстве этой гидроэлектростанции было инициировано советскими специалистами в 1990-х годах. Они разработали чертежи, а затем наши монгольские специалисты и исследователи расширили этот вопрос, который сегодня стал крупным проектом. Как вы все знаете, окончательное решение относительно строительства этой гидроэлектростанции еще не принято. Для этого есть много причин. Самое главное, что российская сторона не изучала подробно и не уточнила состояние воздействия на экосистему Байкала», - отметил ученый.
Во-вторых, продолжил он, экологические общественные организации Бурятии и Иркутской области высказали разные позиции. «Сегодняшняя научная конференция - это третья встреча монгольских и российских ученых. В апреле этого года во время научной конференции в Иркутске мы обсуждали, какие негативные экологические последствия могут быть в вопросе строительства гидроэлектростанции в определенных точках реки Эг и реки Селенга. После обсуждений различий в позициях исследователей двух стран было предложено, при необходимости, провести совместное исследование, чтобы свести воедино различия во мнениях. Мы решили тщательно обсудить этот вопрос, и в июне дважды встречались в поселке Ханх аймака Хубсугул, в ходе которых представили друг другу результаты своих исследований. В настоящее время мы встречаемся в Улан-Баторе, чтобы обменяться информацией о том, какой вид деятельности может оказать влияние на экосистему озер Хубсгул и Байкал. Мы не принимаем никакого решения, здесь ученые из обеих стран обсуждают результаты своих исследований, проводят совместные исследования для обмена информацией и мнениями», - сказал он.
«Строительство гироэлектростанции на реке Эг не вызовет серьезных изменений в экосистеме. Существует небольшое негативное воздействие на окружающую средув виде участие в регулировании речного стока. Если гидроэлектростанция на реке Эг будет использоваться в сочетании с газопроводом, Монголия может полностью решить свою энергетическую ситуацию», - заявил научный руководитель Байкальского Института природопользования СО РАН Арнольд Тулохонов.
После завершения научной конференции ученые из обеих стран провелит дискуссию за круглым столом. Следующая встреча ученых двух стран состоится в Улан-Удэ.
Фото: montsame.mn