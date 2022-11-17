В Бурятии наградили медалью Совета Федерации юного героя

В Народном Хурале Бурятии наградили юного героя Никиту Лобастова памятной медалью Совета Федерального Собрания РФ «За проявленное мужество». Распоряжение о награждении подписала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. В режиме видеосвязи подростка поздравил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Александр Варфоломеев. Награду вручил Владимир Павлов, председатель Народного Хурала республики, сообщили в его пресс-службе.«От имени депутатов Народного Хурала поздравляю с высокой наградой. Узнав о вашем героическом поступке, Народный Хурал ходатайствовал о награждении вас медалью «За проявленное мужество», учрежденной Советом Федерации», - отметил глава парламента Бурятии, высказав слова благодарности родителям, учителям за воспитание.Ровно год назад 13-летний Никита из поселка Гусиное озеро Селенгинского района спас своего знакомого Дениса, который катаясь на неокрепшем льду, прямо на глазах Никиты провалился в речку.«Проходя мимо речки, на которой ребята обычно катаются зимой на коньках, я увидел знакомого. С ним поздоровался и предупредил об опасности катания на тонком льду. Потом увидел, как Денис упал в воду. Я взял длинную палку и протянул ему. С трудом вытащил своего товарища и отвел греться. Когда встану взрослым, я хочу стать спасителем», -рассказывает Никита Лобастов.О проявленном характере, чести, человеческом достоинстве говорил председатель Комитета по социальной политике Игорь Марковец. Парламентарий поблагодарил родителей за воспитание смелого, храброго сына и пожелал юному герою «никогда не сдаваться и идти по жизни смело».«В любом поступке есть доля тех людей, которые воспитали героев. Поэтому хочется сказать в первую очередь спасибо родителям. Здоровья, успехов и хорошей учебы», - сказал Игорь Марковец.Никита Лобастов также награжден медалью МЧС России «За спасение погибающих на водах».Всероссийский гражданско-патриотический проект «Дети-герои» Совета Федерации успешно реализуется с 2014 года. Масштабные мероприятия проекта проводятся при поддержке МЧС России.Фото: hural-buryatia.ru