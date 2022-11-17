В Бурятии в рамках операции «Путина-2022» полицейские изъяли около 4 тонн незаконно добытой рыбы

Сотрудники полиции Бурятии во взаимодействии с заинтересованными министерствами и ведомствами за время проведения операции «Путина-2022» из незаконного оборота изъяли около четырех тонн запрещенной к вылову рыбы, сообщили в республиканском МВД.Кроме того, за время проведения операции у браконьеров полицейскими изъято 148 сетей длиною более шести километров, 60 иных орудий лова, 39 лодок и 24 лодочных мотора.Всего с начала охранных мероприятий выявлен 201 факт нарушений правил рыболовства, по которым возбуждено 126 уголовных дел по статье 256 УК РФ «незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов», 29 - по статье 175 УК РФ «приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем», задержано 92 автомобиля по фактам незаконной перевозки рыбы.Так, 29 сентября сотрудниками подразделения экономической безопасности ОМВД России по Кабанскому району в результате оперативно-розыскных мероприятий задержан житель Иркутской области, который приехал на территорию Кабанского района для приобретения незаконно добытого байкальского эндемика с целью дальнейшей перепродажи в Иркутске. При осмотре его автомобиля полицейскими было изъято более полутора тысяч особей омуля. В отношении гражданина, возбуждено уголовное дело по статье 175 УК РФ. Ведется следствие. Отметим, мужчина в 2020 году привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление.В сентябре сотрудниками МВД Бурятии при участии сотрудников регионального УФСБ пресечена деятельность организованной преступной группы в Кабанском районе, специализировавшейся на незаконной добыче и реализации омуля.Кроме того, полицейские провели рейды по торговым объектам, осуществляющими реализацию традиционных орудий браконьерского лова в регионе, таких как контрафактные рыболовные сети. Выявлено 15 фактов нарушений правил, регламентирующих рыболовство, 14 фактов осуществления предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения.Так, индивидуальный предприниматель в помещении своего магазина в селе Кабанск реализовывал рыболовные сети без соответствующих документов, подтверждающих законность их ввоза на территорию РФ. По решению районного суда Кабанского района предприниматель привлечен к административной ответственности в виде штрафа с конфискацией рыболовных сетей.Фото: МВД по Бурятии