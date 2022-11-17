Общество 17.11.2022 в 10:45

Депутат Хурала посоветовал правительству Бурятии тщательнее контролировать работу ТКГ-14

Виктор Малышенко рассказал об обращениях в адрес парламента от возмущенных жителей
A- A+
Текст: Станислав Сергеев
Депутат Хурала посоветовал правительству Бурятии тщательнее контролировать работу ТКГ-14
Выступая на сегодняшнем часе заявлений, депутат Виктор Малышенко рассказал об обращении к нему жительницы Бурятии, которая жалуется на комитет городского хозяйства Улан-Удэ и ТГК-14. По ее словам, тепловая компания получила право требования по обязательным платежам за тепло, не имея на это права. К тому же, она полагает, что документы, на основании которых это происходит, сфальсифицированы.

- До сих пор у нас правоохранительными органами не предпринято никаких действий по пресечению действий Комитета и ТГК-14. Сегодня это дело находится абсолютно без каких-либо решений, без каких-либо постановлений. Прошу, чтобы наши органы прокуратуры, МВД подключились к защите интересов гражданки, - говорил Виктор Малышенко.

Кроме того, он отметил, что правительству республики нужно более тщательно контролировать деятельность ТГК-14 и организовать законную работу этой компании.

- Потому что по данным по данной деятельности возникает много вопросов и нареканий, - заявил депутат.

Фото: «Номер один»

Теги
ТГК-14

Все новости

Правительство Бурятии закупает необходимую экипировку для батальона «Байкал»
17.11.2022 в 11:39
Депутат Хурала раскритиковала работу общественного транспорта Улан-Удэ
17.11.2022 в 11:32
В Хурале подняли вопрос низкой оплаты труда воспитателей детсадов Бурятии
17.11.2022 в 11:11
Депутат Хурала посоветовал правительству Бурятии тщательнее контролировать работу ТКГ-14
17.11.2022 в 10:45
В Бурятии в рамках операции «Путина-2022» полицейские изъяли около 4 тонн незаконно добытой рыбы
17.11.2022 в 10:42
В Хурале Бурятии прекратили полномочия умершего депутата
17.11.2022 в 10:36
В Бурятии наградили медалью Совета Федерации юного героя
17.11.2022 в 10:26
В Бурятии пьяная автоледи опрокинула машину
17.11.2022 в 10:05
Шум в многоквартирном доме
17.11.2022 в 10:00
Проблемами ГЭС в Монголии занялась академическая экспедиция
17.11.2022 в 09:14
ЗУРХАЙ
с 14 по 20 ноября

Читайте также
Правительство Бурятии закупает необходимую экипировку для батальона «Байкал»
Поиском необходимых товаров, подбором поставщиков и заключением договоров занимается АНО «Содействие»  
17.11.2022 в 11:39
В Бурятии в рамках операции «Путина-2022» полицейские изъяли около 4 тонн незаконно добытой рыбы
В основном это омуль, лов которого запрещен для восстановления промыслового стада байкальского эндемика
17.11.2022 в 10:42
В Бурятии наградили медалью Совета Федерации юного героя
Никита Лобастов из поселка Гусиное озеро спас своего знакомого, который, катаясь на неокрепшем льду,  провалился в речку
17.11.2022 в 10:26
В Бурятии пьяная автоледи опрокинула машину
В результате ДТП пострадал 17-летний пассажир иномарки
17.11.2022 в 10:05
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru