Общество 17.11.2022 в 10:45
Депутат Хурала посоветовал правительству Бурятии тщательнее контролировать работу ТКГ-14
Виктор Малышенко рассказал об обращениях в адрес парламента от возмущенных жителей
Текст: Станислав Сергеев
Выступая на сегодняшнем часе заявлений, депутат Виктор Малышенко рассказал об обращении к нему жительницы Бурятии, которая жалуется на комитет городского хозяйства Улан-Удэ и ТГК-14. По ее словам, тепловая компания получила право требования по обязательным платежам за тепло, не имея на это права. К тому же, она полагает, что документы, на основании которых это происходит, сфальсифицированы.
- До сих пор у нас правоохранительными органами не предпринято никаких действий по пресечению действий Комитета и ТГК-14. Сегодня это дело находится абсолютно без каких-либо решений, без каких-либо постановлений. Прошу, чтобы наши органы прокуратуры, МВД подключились к защите интересов гражданки, - говорил Виктор Малышенко.
Кроме того, он отметил, что правительству республики нужно более тщательно контролировать деятельность ТГК-14 и организовать законную работу этой компании.
- Потому что по данным по данной деятельности возникает много вопросов и нареканий, - заявил депутат.
Фото: «Номер один»
- До сих пор у нас правоохранительными органами не предпринято никаких действий по пресечению действий Комитета и ТГК-14. Сегодня это дело находится абсолютно без каких-либо решений, без каких-либо постановлений. Прошу, чтобы наши органы прокуратуры, МВД подключились к защите интересов гражданки, - говорил Виктор Малышенко.
Кроме того, он отметил, что правительству республики нужно более тщательно контролировать деятельность ТГК-14 и организовать законную работу этой компании.
- Потому что по данным по данной деятельности возникает много вопросов и нареканий, - заявил депутат.
Фото: «Номер один»
ТегиТГК-14