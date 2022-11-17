Депутат Хурала посоветовал правительству Бурятии тщательнее контролировать работу ТКГ-14

Выступая на сегодняшнем часе заявлений, депутат Виктор Малышенко рассказал об обращении к нему жительницы Бурятии, которая жалуется на комитет городского хозяйства Улан-Удэ и ТГК-14. По ее словам, тепловая компания получила право требования по обязательным платежам за тепло, не имея на это права. К тому же, она полагает, что документы, на основании которых это происходит, сфальсифицированы.- До сих пор у нас правоохранительными органами не предпринято никаких действий по пресечению действий Комитета и ТГК-14. Сегодня это дело находится абсолютно без каких-либо решений, без каких-либо постановлений. Прошу, чтобы наши органы прокуратуры, МВД подключились к защите интересов гражданки, - говорил Виктор Малышенко.Кроме того, он отметил, что правительству республики нужно более тщательно контролировать деятельность ТГК-14 и организовать законную работу этой компании.- Потому что по данным по данной деятельности возникает много вопросов и нареканий, - заявил депутат.Фото: «Номер один»