Общество 17.11.2022 в 11:39
Правительство Бурятии закупает необходимую экипировку для батальона «Байкал»
Поиском необходимых товаров, подбором поставщиков и заключением договоров занимается АНО «Содействие»
Текст: Номер один
Бурятия полностью экипирует свой батальон «Байкал». Сегодня его бойцам требуются: теплые костюмы, берцы, резиновые утепленные сапоги, плащ-палатки, нательное белье, шапки, балаклавы, теплые перчатки, кофты и другое. Большая часть вещей уже закуплена. Поиском необходимых товаров, подбором поставщиков и заключением договоров занимается АНО «Содействие». Средства на приобретение 328 комплектов выделяются из республиканского бюджета, сообщил в своем телеграм-канале глава Бурятии Алексей Цыденов.
«Совместно с куратором батальона «Байкал» мы отсматриваем товар у разных поставщиков. В первую очередь обращаем внимание на качество вещей, если есть необходимость, то тестируем товар. Важно, чтобы у поставщиков было необходимое количество и размерный ряд, а также они должны предоставить сертификаты качества. Я считаю, это не прихоть, а необходимость и гарантия того, что нашим военным будет комфортно и удобно. Некоторые поставщики не проходят по этим условиям. Естественно, предлагаемый ими товар, мы не приобретаем. Наши бойцы должны быть экипированы только качественными вещами. Поэтому договоры на приобретение товара заключаем только с добросовестными поставщиками» - рассказал генеральный директор АНО «Содействие» Дамдин Болтов.
Большая часть вещей уже собрана. Посылка формируется на складе. Принимают товар и подсчитывают его количество сотрудниками АНО «Содействие». Помогают им в этом волонтеры «Добродома».
«Вещи поступают каждый день. Мы с ребятами-волонтерами и с АНО «Содействие» осуществляем прием товара, проверяем и считаем его сразу на месте. В его приемке, также участвует куратор батальона «Байкал» - рассказала руководитель ресурсного центра добровольчества «Добродом» Дарима Жигжитова.
Это уже вторая партия вещей, отправленная добровольцам батальона «Байкал». Ранее необходимые комплекты экипировки получили 100 бойцов. Они благодарят правительство Бурятии за оказанную поддержку: «Когда мы обратились за помощью в правительство Бурятии, отклик получили сразу. Вместе с Дамдином Александровичем подобрали, закупили и отправили нужные нашим ребятам вещи. Сегодня АНО «Содействие» проделывает колоссально большой объем работы. Помимо наших ребят из батальона «Байкал» добровольцы помогают обеспечить необходимыми вещами военных из других частей республики, а также мобилизованных»
Всего будет собрано около 400 комплектов. К концу следующей недели их полностью отправят бойцам батальона «Байкал».
АНО «Содействие» была создана по распоряжению правительства Бурятии в июне 2022 года. Совместно с управлением капитального строительства и министерством транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии АНО оказывает помощь в восстановлении Старобешевского района ДНР. В Старобешевском районе, согласно плану на 2022 год, Бурятия восстанавливает 51 объект, включая дороги, школы, детские сады, жилые дома и другие социально-значимые объекты. С октября 2022 года перечень обязанностей АНО «Содействие» расширен. Организация закупает и поставляет товары необходимые для военнослужащих Бурятии находящихся в зоне СВО. Также АНО «Содействие» ведет сбор благотворительной помощи. Для этого открыт счет для добровольного пожертвования.
Фото: АНО «Содействие»
«Совместно с куратором батальона «Байкал» мы отсматриваем товар у разных поставщиков. В первую очередь обращаем внимание на качество вещей, если есть необходимость, то тестируем товар. Важно, чтобы у поставщиков было необходимое количество и размерный ряд, а также они должны предоставить сертификаты качества. Я считаю, это не прихоть, а необходимость и гарантия того, что нашим военным будет комфортно и удобно. Некоторые поставщики не проходят по этим условиям. Естественно, предлагаемый ими товар, мы не приобретаем. Наши бойцы должны быть экипированы только качественными вещами. Поэтому договоры на приобретение товара заключаем только с добросовестными поставщиками» - рассказал генеральный директор АНО «Содействие» Дамдин Болтов.
Большая часть вещей уже собрана. Посылка формируется на складе. Принимают товар и подсчитывают его количество сотрудниками АНО «Содействие». Помогают им в этом волонтеры «Добродома».
«Вещи поступают каждый день. Мы с ребятами-волонтерами и с АНО «Содействие» осуществляем прием товара, проверяем и считаем его сразу на месте. В его приемке, также участвует куратор батальона «Байкал» - рассказала руководитель ресурсного центра добровольчества «Добродом» Дарима Жигжитова.
Это уже вторая партия вещей, отправленная добровольцам батальона «Байкал». Ранее необходимые комплекты экипировки получили 100 бойцов. Они благодарят правительство Бурятии за оказанную поддержку: «Когда мы обратились за помощью в правительство Бурятии, отклик получили сразу. Вместе с Дамдином Александровичем подобрали, закупили и отправили нужные нашим ребятам вещи. Сегодня АНО «Содействие» проделывает колоссально большой объем работы. Помимо наших ребят из батальона «Байкал» добровольцы помогают обеспечить необходимыми вещами военных из других частей республики, а также мобилизованных»
Всего будет собрано около 400 комплектов. К концу следующей недели их полностью отправят бойцам батальона «Байкал».
АНО «Содействие» была создана по распоряжению правительства Бурятии в июне 2022 года. Совместно с управлением капитального строительства и министерством транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии АНО оказывает помощь в восстановлении Старобешевского района ДНР. В Старобешевском районе, согласно плану на 2022 год, Бурятия восстанавливает 51 объект, включая дороги, школы, детские сады, жилые дома и другие социально-значимые объекты. С октября 2022 года перечень обязанностей АНО «Содействие» расширен. Организация закупает и поставляет товары необходимые для военнослужащих Бурятии находящихся в зоне СВО. Также АНО «Содействие» ведет сбор благотворительной помощи. Для этого открыт счет для добровольного пожертвования.
Фото: АНО «Содействие»
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