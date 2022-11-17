Правительство Бурятии закупает необходимую экипировку для батальона «Байкал»

Бурятия полностью экипирует свой батальон «Байкал». Сегодня его бойцам требуются: теплые костюмы, берцы, резиновые утепленные сапоги, плащ-палатки, нательное белье, шапки, балаклавы, теплые перчатки, кофты и другое. Большая часть вещей уже закуплена. Поиском необходимых товаров, подбором поставщиков и заключением договоров занимается АНО «Содействие». Средства на приобретение 328 комплектов выделяются из республиканского бюджета, сообщил в своем телеграм-канале глава Бурятии Алексей Цыденов.«Совместно с куратором батальона «Байкал» мы отсматриваем товар у разных поставщиков. В первую очередь обращаем внимание на качество вещей, если есть необходимость, то тестируем товар. Важно, чтобы у поставщиков было необходимое количество и размерный ряд, а также они должны предоставить сертификаты качества. Я считаю, это не прихоть, а необходимость и гарантия того, что нашим военным будет комфортно и удобно. Некоторые поставщики не проходят по этим условиям. Естественно, предлагаемый ими товар, мы не приобретаем. Наши бойцы должны быть экипированы только качественными вещами. Поэтому договоры на приобретение товара заключаем только с добросовестными поставщиками» - рассказал генеральный директор АНО «Содействие» Дамдин Болтов.Большая часть вещей уже собрана. Посылка формируется на складе. Принимают товар и подсчитывают его количество сотрудниками АНО «Содействие». Помогают им в этом волонтеры «Добродома».«Вещи поступают каждый день. Мы с ребятами-волонтерами и с АНО «Содействие» осуществляем прием товара, проверяем и считаем его сразу на месте. В его приемке, также участвует куратор батальона «Байкал» - рассказала руководитель ресурсного центра добровольчества «Добродом» Дарима Жигжитова.Это уже вторая партия вещей, отправленная добровольцам батальона «Байкал». Ранее необходимые комплекты экипировки получили 100 бойцов. Они благодарят правительство Бурятии за оказанную поддержку: «Когда мы обратились за помощью в правительство Бурятии, отклик получили сразу. Вместе с Дамдином Александровичем подобрали, закупили и отправили нужные нашим ребятам вещи. Сегодня АНО «Содействие» проделывает колоссально большой объем работы. Помимо наших ребят из батальона «Байкал» добровольцы помогают обеспечить необходимыми вещами военных из других частей республики, а также мобилизованных»Всего будет собрано около 400 комплектов. К концу следующей недели их полностью отправят бойцам батальона «Байкал».была создана по распоряжению правительства Бурятии в июне 2022 года. Совместно с управлением капитального строительства и министерством транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии АНО оказывает помощь в восстановлении Старобешевского района ДНР. В Старобешевском районе, согласно плану на 2022 год, Бурятия восстанавливает 51 объект, включая дороги, школы, детские сады, жилые дома и другие социально-значимые объекты. С октября 2022 года перечень обязанностей АНО «Содействие» расширен. Организация закупает и поставляет товары необходимые для военнослужащих Бурятии находящихся в зоне СВО. Также АНО «Содействие» ведет сбор благотворительной помощи. Для этого открыт счет для добровольного пожертвования.Фото: АНО «Содействие»