Общество 17.11.2022 в 12:01

В Хурале заговорили о повышении стипендии для студентов

По мнению одного из депутатов, 640 рублей - слишком маленькая сумма
A- A+
Текст: Станислав Сергеев
В Хурале заговорили о повышении стипендии для студентов
Об одном из итогов поездок депутатов Народного Хурала по вузам и сузам рассказал парламентарий Тумэн Дондоков. По его словам, студенты средних специальных учебных заведений получают стипендию в среднем 640 рублей.

- Как можно прожить на целый месяц за эти деньги? – вопрошал он. – Наверное, можно три раза сходить пообедать. При этом, стипендия с 2017 года даже не индексировалась. Но правительство ежегодно индексацию своей зарплаты делает. А почему студентам не повышается?  Мне кажется, надо как минимум в 2-3 раза повысить стипендию и ежегодно проводить индексацию.

Кроме того, он обратил внимание на то, что право на эти 640 рублей имеют только те, кто учится без троек. Что, по его мнению, тоже неправильно.

- Для студентов и воспитателей мы деньги найти не можем, а на собак – пожалуйста, можно найти, - сказал Тумэн Дондоков, имея ввиду выделение средств на ежегодный отлов и содержание бездомных животных. - Там, наверное, уже некоторые сделали целый бизнес. Поэтому я прошу правительство рассмотреть возможность увеличения стипендии и ежегодной индексации стипендии.

Фото: «Номер один»

Теги
студенты

Все новости

Бюджет Бурятии в этом году вырос почти на 11 млрд рублей
17.11.2022 в 13:15
Хурал единогласно проголосовал за отсрочку по полумиллиардному долгу Бурятии
17.11.2022 в 12:47
В Бурятии ищут двух опасных преступников, вознаграждение – 500 тыс рублей
17.11.2022 в 12:44
Депутаты Хурала переизбрали председателя Счетной палаты Бурятии
17.11.2022 в 12:41
Проблема жителей аварийного дома с обрушившимся потолком в Бурятии до сих пор не решена
17.11.2022 в 12:37
Офицеру из Бурятии Виталию Сукуеву присвоено звание Героя России
17.11.2022 в 12:22
В Хурале заговорили о повышении стипендии для студентов
17.11.2022 в 12:01
Правительство Бурятии закупает необходимую экипировку для батальона «Байкал»
17.11.2022 в 11:39
Депутат Хурала раскритиковала работу общественного транспорта Улан-Удэ
17.11.2022 в 11:32
В Хурале подняли вопрос низкой оплаты труда воспитателей детсадов Бурятии
17.11.2022 в 11:11
ЗУРХАЙ
с 14 по 20 ноября

Читайте также
В Бурятии ищут двух опасных преступников, вознаграждение – 500 тыс рублей
В составе вооруженной группы они совершали разбойные нападения на магазины и автозаправочные станции  Улан-Удэ

17.11.2022 в 12:44
Проблема жителей аварийного дома с обрушившимся потолком в Бурятии до сих пор не решена
В Хурале рассказали, что сейчас идут судебные тяжбы из-за низкой выкупной стоимости жилья
17.11.2022 в 12:37
Офицеру из Бурятии Виталию Сукуеву присвоено звание Героя России
За проявленные мужество и героизм во время проведения специальной военной он награжден посмертно
17.11.2022 в 12:22
Правительство Бурятии закупает необходимую экипировку для батальона «Байкал»
Поиском необходимых товаров, подбором поставщиков и заключением договоров занимается АНО «Содействие»  
17.11.2022 в 11:39
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru