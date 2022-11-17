В Хурале заговорили о повышении стипендии для студентов

Об одном из итогов поездок депутатов Народного Хурала по вузам и сузам рассказал парламентарий Тумэн Дондоков. По его словам, студенты средних специальных учебных заведений получают стипендию в среднем 640 рублей.- Как можно прожить на целый месяц за эти деньги? – вопрошал он. – Наверное, можно три раза сходить пообедать. При этом, стипендия с 2017 года даже не индексировалась. Но правительство ежегодно индексацию своей зарплаты делает. А почему студентам не повышается? Мне кажется, надо как минимум в 2-3 раза повысить стипендию и ежегодно проводить индексацию.Кроме того, он обратил внимание на то, что право на эти 640 рублей имеют только те, кто учится без троек. Что, по его мнению, тоже неправильно.- Для студентов и воспитателей мы деньги найти не можем, а на собак – пожалуйста, можно найти, - сказал Тумэн Дондоков, имея ввиду выделение средств на ежегодный отлов и содержание бездомных животных. - Там, наверное, уже некоторые сделали целый бизнес. Поэтому я прошу правительство рассмотреть возможность увеличения стипендии и ежегодной индексации стипендии.Фото: «Номер один»