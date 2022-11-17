Общество 17.11.2022 в 12:37

Проблема жителей аварийного дома с обрушившимся потолком в Бурятии до сих пор не решена

В Хурале рассказали, что сейчас идут судебные тяжбы из-за низкой выкупной стоимости жилья
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Текст: Станислав Сергеев
Проблема жителей аварийного дома с обрушившимся потолком в Бурятии до сих пор не решена
О проблеме аварийного жилья в селе Выдрино Кабанского района «Номер один» сообщал еще в начале 2021 года. Напомним, жители одного из домов лишились своего жилья – у них рухнул потолок, и дальнейшее проживание в таких условиях стало крайне опасным. Местная администрация «раскидала» людей по разным домам. За квартиры в аварийном доме людям предложили компенсации, однако их размеры большинство собственников не устроили. 

На сегодняшней сессии Хурала депутат Тумэн Дондоков рассказал, что одна из семей, ранее проживавших в этом доме, имеет 7 детей и вынуждена до сих пор снимать жилье. Причина в том, что оценщики назвали слишком низкую выкупную стоимость жилья, с которой жители не согласны.

- Двухкомнатную квартиру, которую они купили за материнский капитал, оценили в 200 тысяч рублей, - говорил Тумэн Дондоков. - Ну что можно купить за эти деньги? Я вообще не представляю. И сейчас люди вынуждены через суд оспаривать решение об оценке.

Депутат задался вопросом: кто контролирует организации, которые занимаются такой оценкой?

- Мне кажется, в этом направлении надо тоже работать. А если вообще посмотреть на посёлок Выдрино, там практически 70% двухэтажного жилья можно считать признать аварийным.

Также он предложил правительству предоставлять участки жителям аварийного жилья, чтобы они, получив компенсацию, могли построить на этой земле дома.

Фото: «Номер один»

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аварийное жилье

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