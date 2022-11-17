Общество 17.11.2022 в 15:07

Из Бурятии на выполнение боевых задач отправился мобилизованный состав десантно-штурмовой бригады

«Мой дед до Кенигсберга дошел, теперь мое время защищать Родину», - рассказал мобилизованный с позывным Музыкант
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Из Бурятии на выполнение боевых задач отправился мобилизованный состав десантно-штурмовой бригады
В парадный строй выстроился накануне в Улан-Удэ батальон, сформированный из числа мобилизованных военнослужащих. Бойцы из Бурятии и Якутии прошли предварительную подготовку и боевое слаживание под руководством опытных офицеров, участников специальной военной операции, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

К бойцам с пожеланиями скорейшего возвращения и успешного выполнения поставленных задач обратилось командование бригады, заместитель председателя правительства Бурятии Пётр Мордовской и священнослужители.

«Мы провожаем наших героев, и мы гордимся нашими героями, ждём их с победой. «Никто кроме нас» - это лозунг десантников. И каждый из ребят, пополнивших ряды десантников, показал пример мужества: ребята пришли сразу по повестке, приступили к подготовке. Бурятия участвует в процессе обеспечения бойцов необходимой экипировкой. Все заявки, которые поступают от командования 11-й гвардейской десантно-штурмовой бригады в адрес правительства, удовлетворяются. Всё необходимое, конечно, есть в армии, но дополнительное оснащение мы докупаем и поставляем в войска», - сказал Пётр Мордовской.

«Я сам пришел, я понимаю, что это дело сейчас каждого. Сидеть и ждать, что всё решится – это уже не та ситуация. Надо идти и отстоять свое, мы же хозяева своей земли. Кто, кроме нас? Родным хочу передать, чтобы ждали и верили только в хорошее. Мой дед до Кенигсберга дошел, теперь мое время защищать Родину», - рассказал мобилизованный военнослужащий Николай с позывным Музыкант.

«Я имею достаточный опыт в военном деле, бывший военный. 19 лет прослужил в армии, последние пять лет был на гражданке. Поэтому когда пришла повестка – без вопросов собрался, пошел. Страна нуждается в нашей помощи, а главное – это нашим семьям нужна защита», - рассказал мобилизованный военнослужащий Виктор, позывной Скат.

Фото: egov-buryatia.ru
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