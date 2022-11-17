В Бурятии завтра ожидаются снегопады и сильный ветер с метелями

В Бурятии 18 ноября местами ожидаются снег, усиление ветра до 20 м/с, слабые метели, поземок. На дорогах гололедица, накаты, заносы. Об этом сообщил региональный главк МЧС со ссылкой на информацию Бурятского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей средыГлавное управление МЧС России по Бурятии призывает жителей и гостей республики соблюдать меры безопасности и быть предельно осторожными.В случае поездок рекомендуется максимально учитывать погодные условия, дорожную обстановку и соблюдать правила дорожного движения.В ветреную погоду старайтесь обходить рекламные щиты, остановки и другие конструкции, не подходите к оторвавшимся проводам.Ни в коем случае не отставлять детей без присмотра, а также не доверять несовершеннолетним топку печи.Фото: 03.mchs.gov.ru