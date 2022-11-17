Общество 17.11.2022 в 15:49

В Бурятии завтра ожидаются снегопады и сильный ветер с метелями

О неблагоприятных погодных условиях предупредили гидрометцентр и МЧС
A- A+
Текст: Номер один
В Бурятии завтра ожидаются снегопады и сильный ветер с метелями
В Бурятии 18 ноября местами ожидаются снег, усиление ветра до 20 м/с, слабые метели, поземок. На дорогах гололедица, накаты, заносы. Об этом сообщил региональный главк МЧС со ссылкой на информацию Бурятского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды

Главное управление МЧС России по Бурятии призывает жителей и гостей республики соблюдать меры безопасности и быть предельно осторожными.

В случае поездок рекомендуется максимально учитывать погодные условия, дорожную обстановку и соблюдать правила дорожного движения.

В ветреную погоду старайтесь обходить рекламные щиты, остановки и другие конструкции, не подходите к оторвавшимся проводам.

Ни в коем случае не отставлять детей без присмотра, а также не доверять несовершеннолетним топку печи.

Фото: 03.mchs.gov.ru
Теги
климат погода снегопады прогноз

Все новости

В Бурятии растет армия неравнодушных
17.11.2022 в 16:22
В Бурятии завтра ожидаются снегопады и сильный ветер с метелями
17.11.2022 в 15:49
Из Бурятии на выполнение боевых задач отправился мобилизованный состав десантно-штурмовой бригады
17.11.2022 в 15:07
В Хурале предложили отправить «депутатские» деньги на помощь воинам СВО
17.11.2022 в 15:07
Пивной рынок Бурятии подкосили конкуренты и ковид
17.11.2022 в 13:58
Бюджет Бурятии в этом году вырос почти на 11 млрд рублей
17.11.2022 в 13:15
Хурал единогласно проголосовал за отсрочку по полумиллиардному долгу Бурятии
17.11.2022 в 12:47
В Бурятии ищут двух опасных преступников, вознаграждение – 500 тыс рублей
17.11.2022 в 12:44
Депутаты Хурала переизбрали председателя Счетной палаты Бурятии
17.11.2022 в 12:41
Проблема жителей аварийного дома с обрушившимся потолком в Бурятии до сих пор не решена
17.11.2022 в 12:37
ЗУРХАЙ
с 14 по 20 ноября

Читайте также
В Бурятии растет армия неравнодушных
В сбор гуманитарной помощи для защитников Отчества включились все – от мала до велика
17.11.2022 в 16:22
Из Бурятии на выполнение боевых задач отправился мобилизованный состав десантно-штурмовой бригады
«Мой дед до Кенигсберга дошел, теперь мое время защищать Родину», - рассказал мобилизованный с позывным Музыкант
17.11.2022 в 15:07
В Бурятии ищут двух опасных преступников, вознаграждение – 500 тыс рублей
В составе вооруженной группы они совершали разбойные нападения на магазины и автозаправочные станции  Улан-Удэ

17.11.2022 в 12:44
Проблема жителей аварийного дома с обрушившимся потолком в Бурятии до сих пор не решена
В Хурале рассказали, что сейчас идут судебные тяжбы из-за низкой выкупной стоимости жилья
17.11.2022 в 12:37
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru