В Бурятии растет армия неравнодушных

В Бурятии в структуре минсоцзащиты региона работает специализированный Хоринский дом-интернат для пожилых граждан и инвалидов. Это учреждение отличается тем, что здесь находятся мужчины в возрасте от 36 до 80 лет. Основной контингент – лица, отбывшие срок в заключении и оставшиеся без жилья, граждане, которые до недавнего времени вели бродяжнический образ жизни. Встречаются среди них люди с удивительными историями. Один из них – Сергей Петрович Пугачёв, который в эти дни с особым усердием шьёт балаклавы для наших ребят.- Много лет назад я жил в Киргизии. Был свой семейный бизнес, хотя сегодня в это сложно поверить. Мы шили кожаные изделия на продажу. Неплохо зарабатывали. Потом, в начале 90-х, вынуждены были переехать в Россию. Устроился работать водителем и занялся поставкой фруктов внутри страны с юга аж в Северобайкальск – это Бурятия. Супруга решила вернуться на Родину. Я остался здесь, - рассказывает свою историю жизни Сергей Петрович. – Несчастный случай лишил меня обеих ног и некоторых пальцев на руках. Вот уже несколько лет я живу здесь. Навыки портного и швеи не растерял. Очень рад, что имею возможность помочь землякам и не только, и сшить для них полезные вещи. Невозможно сегодня оставаться в стороне от всего происходящего. Каждый из нас, как 80 лет назад, вносит свою лепту в общую Победу.Вместе с Сергеем Петровичем в работу включились и другие умельцы - Константин Александрович Малыгин и Владимир Владимирович Грицко. Четыре дня понадобилось мужчинам, а также двум сотрудникам дома-интерната - Цыбигмит Бадагаевой и Алёне Воробьёвой, чтобы связать несколько пар носков, а Сергею Петровичу – двое суток, чтобы сшить достаточное количество балаклав.На другом конце Бурятии – в далёком Закаменском районе к массовому пошиву балаклав, тёплых поясов, тактических носилок приступили участницы социального контракта. В своё время государство предоставило им средства до 250 тысяч рублей на открытие своего дела. Большинство сельчанок по всей республике вложило их в открытие пошивочных мастерских. Сегодня приобретенное оборудование используется для изготовления обмундирования для участников СВО и мобилизованных.Одна из волонтёров тылового фронта - участник социального контракта Надежда Ендонова.- В прошлом году благодаря помощи государства я открыла ателье-мастерскую «Нити». В наличии имеется всё необходимое оборудование, которое теперь используется при пошиве тактических носилок и балаклав, - рассказывает Надежда. - Готовые изделия мы сразу передаем в районную администрацию, а они, в свою очередь, увозят их либо в Добровольческий корпус, который формирует посылки и занимается их отправкой нашим ребятам, либо по месту дислокации мобилизованных на станции Дивизионная и в городе Кяхта. В трудные времена наш народ всегда сплачивался, становился сильнее и дружнее. Вот и мы объединились, чтобы помочь нашим бойцам.Специалисты отдела социальной защиты населения по Закаменскому району, ветераны отрасли, члены ТОС «Буянта Сэдьхэл» - все они примкнули к армии неравнодушных.- По вечерам и по выходным дням специалисты раскраивают и шьют тактические носилки, вяжут теплые носки. Все необходимые материалы приобретены на средства, собранные сельчанами, - сообщила начальник районного отдела социальной защиты населения Вилора Дымбрылова. - Вся работа идет на добровольных началах, коллеги обучают друг друга.Непосредственно в самом Кяхтинском районе, где дислоцируется несколько частей Восточного военного округа, в свободное от работы время сотрудники центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Добрый» кроят и шьют одежду - теплые жилеты, пояса.- Нам понадобилась неделя, чтобы сшить достаточное количество теплых вещей, - рассказывает директор учреждения Туяна Самбуева. - Мы приняли участие в ярмарке-распродаже, которая прошла в селе Усть- Кяхта. Собранные средства были переданы в волонтерский штаб «Прометей», а пошитые вещи мы уже передали на военный полигон Бурдуны. Наше учреждение и дальше будет оказывать всю необходимую помощь нашим ребятам.На днях республиканские СМИ растиражировали новость о 93-летней жительнице Заиграевского района Вере Алексеевне Чмелёвой. Пенсионерка пожертвовала на нужды земляков, принимающих участие в СВО, крупную сумму денег, собрала посылку с тёплыми носками, перчатками, свитером, связанными своими руками, предметами личной гигиены, консервами. Сюда же она вложила письмо с тёплыми пожеланиями. И таких в Бурятии – армия, которая ежедневно пополняется новыми добровольцами.Фото: минсоцзащиты Бурятии