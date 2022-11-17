Общество 17.11.2022 в 16:22
В Бурятии растет армия неравнодушных
В сбор гуманитарной помощи для защитников Отчества включились все – от мала до велика
Текст: Номер один
Бурятия – один из первых регионов, где с первых дней специальной военной операции был организован мощный добровольческий корпус. Люди, не сговариваясь, объединились в сообщества, создали группы в мессенджерах для сбора средств и всего необходимого для солдат, развернули палатку, которую можно определить по развевающемуся бурятскому флагу в Джанкое на границе с Херсонской областью. Численность армии неравнодушных растёт с каждым днём.
Желание помочь своим проявляют все – постояльцы домов-интернатов, коллективы и воспитанники детских домов, подведомственных учреждений минсоцзащиты Бурятии, специалисты отрасли, а также участники программы «Социальный контракт». В сбор гуманитарной помощи для защитников Отчества включились все – от мала до велика, сообщили в пресс-службе социального ведомства.
Всё для Победы
В Бурятии в структуре минсоцзащиты региона работает специализированный Хоринский дом-интернат для пожилых граждан и инвалидов. Это учреждение отличается тем, что здесь находятся мужчины в возрасте от 36 до 80 лет. Основной контингент – лица, отбывшие срок в заключении и оставшиеся без жилья, граждане, которые до недавнего времени вели бродяжнический образ жизни. Встречаются среди них люди с удивительными историями. Один из них – Сергей Петрович Пугачёв, который в эти дни с особым усердием шьёт балаклавы для наших ребят.
- Много лет назад я жил в Киргизии. Был свой семейный бизнес, хотя сегодня в это сложно поверить. Мы шили кожаные изделия на продажу. Неплохо зарабатывали. Потом, в начале 90-х, вынуждены были переехать в Россию. Устроился работать водителем и занялся поставкой фруктов внутри страны с юга аж в Северобайкальск – это Бурятия. Супруга решила вернуться на Родину. Я остался здесь, - рассказывает свою историю жизни Сергей Петрович. – Несчастный случай лишил меня обеих ног и некоторых пальцев на руках. Вот уже несколько лет я живу здесь. Навыки портного и швеи не растерял. Очень рад, что имею возможность помочь землякам и не только, и сшить для них полезные вещи. Невозможно сегодня оставаться в стороне от всего происходящего. Каждый из нас, как 80 лет назад, вносит свою лепту в общую Победу.
Вместе с Сергеем Петровичем в работу включились и другие умельцы - Константин Александрович Малыгин и Владимир Владимирович Грицко. Четыре дня понадобилось мужчинам, а также двум сотрудникам дома-интерната - Цыбигмит Бадагаевой и Алёне Воробьёвой, чтобы связать несколько пар носков, а Сергею Петровичу – двое суток, чтобы сшить достаточное количество балаклав.
Помощь в режиме 24/7
На другом конце Бурятии – в далёком Закаменском районе к массовому пошиву балаклав, тёплых поясов, тактических носилок приступили участницы социального контракта. В своё время государство предоставило им средства до 250 тысяч рублей на открытие своего дела. Большинство сельчанок по всей республике вложило их в открытие пошивочных мастерских. Сегодня приобретенное оборудование используется для изготовления обмундирования для участников СВО и мобилизованных.
Одна из волонтёров тылового фронта - участник социального контракта Надежда Ендонова.
- В прошлом году благодаря помощи государства я открыла ателье-мастерскую «Нити». В наличии имеется всё необходимое оборудование, которое теперь используется при пошиве тактических носилок и балаклав, - рассказывает Надежда. - Готовые изделия мы сразу передаем в районную администрацию, а они, в свою очередь, увозят их либо в Добровольческий корпус, который формирует посылки и занимается их отправкой нашим ребятам, либо по месту дислокации мобилизованных на станции Дивизионная и в городе Кяхта. В трудные времена наш народ всегда сплачивался, становился сильнее и дружнее. Вот и мы объединились, чтобы помочь нашим бойцам.
Специалисты отдела социальной защиты населения по Закаменскому району, ветераны отрасли, члены ТОС «Буянта Сэдьхэл» - все они примкнули к армии неравнодушных.
- По вечерам и по выходным дням специалисты раскраивают и шьют тактические носилки, вяжут теплые носки. Все необходимые материалы приобретены на средства, собранные сельчанами, - сообщила начальник районного отдела социальной защиты населения Вилора Дымбрылова. - Вся работа идет на добровольных началах, коллеги обучают друг друга.
Непосредственно в самом Кяхтинском районе, где дислоцируется несколько частей Восточного военного округа, в свободное от работы время сотрудники центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Добрый» кроят и шьют одежду - теплые жилеты, пояса.
- Нам понадобилась неделя, чтобы сшить достаточное количество теплых вещей, - рассказывает директор учреждения Туяна Самбуева. - Мы приняли участие в ярмарке-распродаже, которая прошла в селе Усть- Кяхта. Собранные средства были переданы в волонтерский штаб «Прометей», а пошитые вещи мы уже передали на военный полигон Бурдуны. Наше учреждение и дальше будет оказывать всю необходимую помощь нашим ребятам.
P.S
На днях республиканские СМИ растиражировали новость о 93-летней жительнице Заиграевского района Вере Алексеевне Чмелёвой. Пенсионерка пожертвовала на нужды земляков, принимающих участие в СВО, крупную сумму денег, собрала посылку с тёплыми носками, перчатками, свитером, связанными своими руками, предметами личной гигиены, консервами. Сюда же она вложила письмо с тёплыми пожеланиями. И таких в Бурятии – армия, которая ежедневно пополняется новыми добровольцами.
Фото: минсоцзащиты Бурятии
Желание помочь своим проявляют все – постояльцы домов-интернатов, коллективы и воспитанники детских домов, подведомственных учреждений минсоцзащиты Бурятии, специалисты отрасли, а также участники программы «Социальный контракт». В сбор гуманитарной помощи для защитников Отчества включились все – от мала до велика, сообщили в пресс-службе социального ведомства.
Всё для Победы
В Бурятии в структуре минсоцзащиты региона работает специализированный Хоринский дом-интернат для пожилых граждан и инвалидов. Это учреждение отличается тем, что здесь находятся мужчины в возрасте от 36 до 80 лет. Основной контингент – лица, отбывшие срок в заключении и оставшиеся без жилья, граждане, которые до недавнего времени вели бродяжнический образ жизни. Встречаются среди них люди с удивительными историями. Один из них – Сергей Петрович Пугачёв, который в эти дни с особым усердием шьёт балаклавы для наших ребят.
- Много лет назад я жил в Киргизии. Был свой семейный бизнес, хотя сегодня в это сложно поверить. Мы шили кожаные изделия на продажу. Неплохо зарабатывали. Потом, в начале 90-х, вынуждены были переехать в Россию. Устроился работать водителем и занялся поставкой фруктов внутри страны с юга аж в Северобайкальск – это Бурятия. Супруга решила вернуться на Родину. Я остался здесь, - рассказывает свою историю жизни Сергей Петрович. – Несчастный случай лишил меня обеих ног и некоторых пальцев на руках. Вот уже несколько лет я живу здесь. Навыки портного и швеи не растерял. Очень рад, что имею возможность помочь землякам и не только, и сшить для них полезные вещи. Невозможно сегодня оставаться в стороне от всего происходящего. Каждый из нас, как 80 лет назад, вносит свою лепту в общую Победу.
Вместе с Сергеем Петровичем в работу включились и другие умельцы - Константин Александрович Малыгин и Владимир Владимирович Грицко. Четыре дня понадобилось мужчинам, а также двум сотрудникам дома-интерната - Цыбигмит Бадагаевой и Алёне Воробьёвой, чтобы связать несколько пар носков, а Сергею Петровичу – двое суток, чтобы сшить достаточное количество балаклав.
Помощь в режиме 24/7
На другом конце Бурятии – в далёком Закаменском районе к массовому пошиву балаклав, тёплых поясов, тактических носилок приступили участницы социального контракта. В своё время государство предоставило им средства до 250 тысяч рублей на открытие своего дела. Большинство сельчанок по всей республике вложило их в открытие пошивочных мастерских. Сегодня приобретенное оборудование используется для изготовления обмундирования для участников СВО и мобилизованных.
Одна из волонтёров тылового фронта - участник социального контракта Надежда Ендонова.
- В прошлом году благодаря помощи государства я открыла ателье-мастерскую «Нити». В наличии имеется всё необходимое оборудование, которое теперь используется при пошиве тактических носилок и балаклав, - рассказывает Надежда. - Готовые изделия мы сразу передаем в районную администрацию, а они, в свою очередь, увозят их либо в Добровольческий корпус, который формирует посылки и занимается их отправкой нашим ребятам, либо по месту дислокации мобилизованных на станции Дивизионная и в городе Кяхта. В трудные времена наш народ всегда сплачивался, становился сильнее и дружнее. Вот и мы объединились, чтобы помочь нашим бойцам.
Специалисты отдела социальной защиты населения по Закаменскому району, ветераны отрасли, члены ТОС «Буянта Сэдьхэл» - все они примкнули к армии неравнодушных.
- По вечерам и по выходным дням специалисты раскраивают и шьют тактические носилки, вяжут теплые носки. Все необходимые материалы приобретены на средства, собранные сельчанами, - сообщила начальник районного отдела социальной защиты населения Вилора Дымбрылова. - Вся работа идет на добровольных началах, коллеги обучают друг друга.
Непосредственно в самом Кяхтинском районе, где дислоцируется несколько частей Восточного военного округа, в свободное от работы время сотрудники центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Добрый» кроят и шьют одежду - теплые жилеты, пояса.
- Нам понадобилась неделя, чтобы сшить достаточное количество теплых вещей, - рассказывает директор учреждения Туяна Самбуева. - Мы приняли участие в ярмарке-распродаже, которая прошла в селе Усть- Кяхта. Собранные средства были переданы в волонтерский штаб «Прометей», а пошитые вещи мы уже передали на военный полигон Бурдуны. Наше учреждение и дальше будет оказывать всю необходимую помощь нашим ребятам.
P.S
На днях республиканские СМИ растиражировали новость о 93-летней жительнице Заиграевского района Вере Алексеевне Чмелёвой. Пенсионерка пожертвовала на нужды земляков, принимающих участие в СВО, крупную сумму денег, собрала посылку с тёплыми носками, перчатками, свитером, связанными своими руками, предметами личной гигиены, консервами. Сюда же она вложила письмо с тёплыми пожеланиями. И таких в Бурятии – армия, которая ежедневно пополняется новыми добровольцами.
Фото: минсоцзащиты Бурятии
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