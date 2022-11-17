Цирк соединяет сердца

В начале октября министр культуры Бурятии Соелма Дагаева проинформировала о новых кадровых решениях в учреждениях культуры. В ряду назначений не осталось незамеченным поступление на должность нового художественного руководителя Государственного цирка Бурятии балетмейстера-хореографа Алдара Кынзыбеева, сменившего на этом посту Туяну Догданову. А должность руководителя балета оставалась вакантной, но вот на днях в коллектив пришел молодой артист Влад Новокрещенных, до этого работавший в прославленном театре песни и танца «Байкал».«Мы рады, когда в наши учреждения приходят такие талантливые молодые артисты, полные желания творить. Цирк – это сложное искусство, это ежедневный труд, требующий, прежде всего, силы воли и духа, выносливости, терпения и самодисциплины. Я желаю Владу новых творческих свершений!», - говорит министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.Безусловно, артисту было трудно решиться на такие серьезные перемены в своей профессиональной деятельности, но одной из основных причин перехода в цирк стала возлюбленная молодого человека. Теперь его любимая, Дулма Пунцукова - одна из ведущих гимнасток цирка – будет и его партнером в номерах.«Конечно, это решение далось ему трудно, ведь он работал в самом лучшем театре Бурятии, учился в хореографическом колледже 8 лет, вся его жизнь – танец. Но он – боец и решил попробовать себя на новом поприще, освоить нелегкую профессию, решил расти и пробовать что-то новое, неизведанное. Это его точка роста и я очень им горжусь», - говорит Дулма Пунцукова.Пара познакомилась в ФСК во время выступления в совместной культурной программе на открытии Чемпионата мира по женскому боксу, который проходил осенью 2019 года. С тех пор, молодые не расстаются и по работе часто встречаются на культурных мероприятиях. По иронии судьбы, в этом же ФСК в августе этого года Влад сделал предложение руки и сердца Дулме перед огромной аудиторией в ФСК, когда завершилось цирковое представление Zam life.«Еще до знакомства с Дулмой я твердо решил, что она станет моей женой. Помню, даже маме об этом сказал. Теперь моя душа спокойна - мы вместе», - говорит Влад.Решение прийти в цирк связано не только с желанием быть рядом с любимой, но и попробовать себя на новом поприще, уже под куполом цирка.Фото: minkultrb.ru