Общество 18.11.2022 в 00:13

Бурятия вошла в тройку лидеров по турпотоку в ДФО

Республика приняла за девять месяцев 357,5 тыс туристов с ростом на 41,5%
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Текст: Номер один
Бурятия вошла в тройку лидеров по турпотоку в ДФО
Аналитики ФАНУ «Востокгосплан» проанализировали показатели развития сферы общественного питания и гостиничного бизнеса в ДФО и обнаружили, что первая растет на уровне Москвы и Санкт-Петербурга, а вторая не стагнировала за время пандемии COVID-19 и продолжает расти высокими темпами, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

Поток туристов на Дальний Восток растет: в 2021 году в ДФО побывало 3,2 млн туристов, а в первом полугодии 2022 года приехало 1,9 млн человек.  Из них 20% гостей принял Приморский край. В тройку лидеров по турпотоку вошли Хабаровский край (17%) и Бурятия (13%).

«Только летом, согласно оперативным данным Росстата, численность гостей в коллективных средствах размещения составила 189 тыс человек», - прокомментировал министр туризма Бурятии Алдар Доржиев.

За прошедшие 9 месяцев (с января по сентябрь) 2022 года, согласно данным  статистики, численность гостей в коллективных средствах размещения Бурятии составила 357,5 тыс человек, что на 41,5% больше, чем за аналогичный период 2021 года (в 2021 году с января по сентябрь численность составила 252,6 тыс человек) и на 13% больше, чем за аналогичный период 2019, доковидного, года (в 2019 году за аналогичный период численность составила 316,5 тыс человек).

В 2021 году на Дальнем Востоке работало 2 283 гостиницы (мотеля и других коллективных средств размещения), или 8% от их числа в России, количество мест в них – 133 тыс единиц или 5% от их числа в РФ.

В Бурятии - 475 коллективных средств размещения вместимостью 21 226 мест.  Потребность в номерном фонде в Бурятии решается с помощью национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства»: продолжается строительство 19 модульных некапитальных отелей общей вместимостью 664 места и  особой экономической зоны «Байкальская гавань», где продолжается строительство комплекса «Грин Флоу Байкал» и одобрен проект строительства оздоровительного комплекса «Космос отель Байкал».

Фото: egov-buryatia.ru
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