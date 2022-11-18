В Улан-Удэ задумались о повышении зарплат рабочим на муниципальных предприятиях

На заседании комитета городского хозяйства, транспорта и связи Улан-Удэнского горсовета руководители бюджетных учреждений подняли вопрос кадров и зарплаты обслуживающего персонала.

- На предприятии не хватает водителей. Зарплата у наших водителей 20 тысяч рублей, а это работа в ночное время, условия тяжелые. Текучка очень высокая. Необходимо поднять оклад хотя бы на 30%, чтобы привлекательная среда была на учреждении. На реализацию необходимо 67 млн рублей, - поделился директор МБУ «Комбинат по благоустройству» Владимир Соснин.

Подобная ситуация наблюдается во всех подведомственных учреждениях комитета городского хозяйства.

- На предприятии наблюдается текучка кадров, которая объясняется низкими зарплатами. Падает престижность профессии. Люди работают на износ, «мигрируют» в комбинат по благоустройству, но вскоре увольняются и оттуда. Тем не менее, к началу сезонных работ мы должны набрать кадровый состав. Нужно предусмотреть финансирование, чтобы всю эту потребность погасить, - добавила директор МБУ «Городское лесничество» Виктория Утёсова.

Однако решить проблему низких зарплат проблематично - это предполагает изменения в нормативной документации.

- Бюджет на нормативные затраты на следующий год уже сформирован. Чтобы поднять зарплату, нужно вносить изменение в положении об оплате труда. Соответственно пересчитывать затраты, искать источник. Только после этого всё будет реализовано, - объяснила заместитель мэра Улан-Удэ, председатель комитета по финансам Татьяна Базякина.

По словам председателя комитета городского хозяйства, транспорта и связи горсовета Улан-Удэ Сергея Бурдикова, ситуация с низкими зарплатами существует издавна.

– На муниципальных предприятиях всегда работали энтузиасты, и были небольшие зарплаты, которые повышались за счет сверхурочных. В такой ситуации находятся врачи, учителя и другие представители социальной сферы. Поэтому для бюджетников стараемся создавать привлекательные условия труда и, конечно, устанавливать достойную его оплату, – подытожил Сергей Бурдиков.





Фото: "Номер один"