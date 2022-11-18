Общество 18.11.2022 в 09:45

В Улан-Удэ задумались о повышении зарплат рабочим на муниципальных предприятиях

Сейчас средняя заработная плата рабочих составляет 20 тысяч рублей

A- A+
Текст: "Номер один"
В Улан-Удэ задумались о повышении зарплат рабочим на муниципальных предприятиях

На заседании комитета городского хозяйства, транспорта и связи Улан-Удэнского горсовета руководители бюджетных учреждений подняли вопрос кадров и зарплаты обслуживающего персонала.

- На предприятии не хватает водителей. Зарплата у наших водителей 20 тысяч рублей, а это работа в ночное время, условия тяжелые. Текучка очень высокая. Необходимо поднять оклад хотя бы на 30%, чтобы привлекательная среда была на учреждении. На реализацию необходимо 67 млн рублей, - поделился директор МБУ «Комбинат по благоустройству» Владимир Соснин.

Подобная ситуация наблюдается во всех подведомственных учреждениях комитета городского хозяйства.

- На предприятии наблюдается текучка кадров, которая объясняется низкими зарплатами. Падает престижность профессии. Люди работают на износ, «мигрируют» в комбинат по благоустройству, но вскоре увольняются и оттуда. Тем не менее, к началу сезонных работ мы должны набрать кадровый состав. Нужно предусмотреть финансирование, чтобы всю эту потребность погасить, - добавила директор МБУ «Городское лесничество» Виктория Утёсова.

Однако решить проблему низких зарплат проблематично - это предполагает изменения в нормативной документации.

- Бюджет на нормативные затраты на следующий год уже сформирован. Чтобы поднять зарплату, нужно вносить изменение в положении об оплате труда. Соответственно пересчитывать затраты, искать источник. Только после этого всё будет реализовано, - объяснила заместитель мэра Улан-Удэ, председатель комитета по финансам Татьяна Базякина.

По словам председателя комитета городского хозяйства, транспорта и связи горсовета Улан-Удэ Сергея Бурдикова, ситуация с низкими зарплатами существует издавна.

– На муниципальных предприятиях всегда работали энтузиасты, и были небольшие зарплаты, которые повышались за счет сверхурочных. В такой ситуации находятся врачи, учителя и другие представители социальной сферы. Поэтому для бюджетников стараемся создавать привлекательные условия труда и, конечно, устанавливать достойную его оплату, – подытожил Сергей Бурдиков.


Фото: "Номер один"

Теги
горсовет депутаты зарплата

Все новости

Два пожилых водителя пострадали в Бурятии в ДТП
18.11.2022 в 10:09
Компенсация за детские кружки и секции
18.11.2022 в 10:00
В Улан-Удэ задумались о повышении зарплат рабочим на муниципальных предприятиях
18.11.2022 в 09:45
В Бурятии на границе с Монголией задержали ящериц без документов
18.11.2022 в 09:27
Депутаты Горсовета Улан-Удэ призвали бюджетные учреждения искать способы заработка
18.11.2022 в 09:17
МЭС установит более 24 тыс птицезащитных устройств на сибирских ЛЭП
18.11.2022 в 07:00
В Бурятии выплату от региона получили 95% мобилизованных
18.11.2022 в 06:30
Депутат «наехал» на бакланов
18.11.2022 в 06:00
Бурятия вошла в тройку лидеров по турпотоку в ДФО
18.11.2022 в 00:13
Цирк соединяет сердца
17.11.2022 в 20:23
ЗУРХАЙ
с 14 по 20 ноября

Читайте также
Два пожилых водителя пострадали в Бурятии в ДТП
Иномарка врезалась в стоящий УАЗ, чей шофер копошился под машиной
18.11.2022 в 10:09
Компенсация за детские кружки и секции
Условия получения
18.11.2022 в 10:00
В Бурятии на границе с Монголией задержали ящериц без документов
Пресмыкающихся вернули в Россию для соблюдения ветеринарных формальностей

18.11.2022 в 09:27
Депутаты Горсовета Улан-Удэ призвали бюджетные учреждения искать способы заработка
Предприятия городского хозяйства могут пополнить бюджет дополнительными видами услуг
18.11.2022 в 09:17
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru