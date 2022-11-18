Общество 18.11.2022 в 09:27
В Бурятии на границе с Монголией задержали ящериц без документов
Пресмыкающихся вернули в Россию для соблюдения ветеринарных формальностей
Текст: Номер один
В Бурятии государственными инспекторами ветнадзора МАПП «Кяхта» пресечен вывоз из России в Монголию шести ящериц, у которых отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы, сообщили в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
Отсутствие ветеринарных сопроводительных документов является нарушением правил организации работ по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, пояснили в управлении.
Ящерицы возвращены на территорию республики. В отношении гражданина России возбуждено дело об административном правонарушении по статье 10.8 КоАП РФ «Нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки, перегона или убоя животных».
Фото: 38fsvps
Отсутствие ветеринарных сопроводительных документов является нарушением правил организации работ по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, пояснили в управлении.
Ящерицы возвращены на территорию республики. В отношении гражданина России возбуждено дело об административном правонарушении по статье 10.8 КоАП РФ «Нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки, перегона или убоя животных».
Фото: 38fsvps
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