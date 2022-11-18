В Бурятии на границе с Монголией задержали ящериц без документов

В Бурятии государственными инспекторами ветнадзора МАПП «Кяхта» пресечен вывоз из России в Монголию шести ящериц, у которых отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы, сообщили в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.Отсутствие ветеринарных сопроводительных документов является нарушением правил организации работ по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, пояснили в управлении.Ящерицы возвращены на территорию республики. В отношении гражданина России возбуждено дело об административном правонарушении по статье 10.8 КоАП РФ «Нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки, перегона или убоя животных».Фото: 38fsvps