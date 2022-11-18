Общество 18.11.2022 в 15:41

Продолжаются поставки нового оборудования в Озерный ГОК

Мощная компрессорная станция доставлена на производственную площадку  
A- A+
Продолжаются поставки нового оборудования в Озерный ГОК
Близится к завершению строительство перерабатывающего предприятия на базе месторождения Озерное в Еравнинском районе Бурятии. В октябре этого года на производственную площадку доставлена мощная компрессорная станция, сообщили в пресс-службе предприятия.

Поставку оборудования с жесткими требованиями к техническим и эксплуатационным характеристикам для подрядчика ООО ИСТ КОНТЕХ выполнила ГК «ЭнергоПроф». Авторитетная компания располагает большим ассортиментом индустриальной энергетической техники, соответствующей нормам надежности и безопасности.

«ЭнергоПроф» более 10 лет уверенно удерживает позиции в числе лидеров российского рынка и является партнером крупнейших отраслевых брендов Berg, Atmos, Atlas Copco, Remeza. Компания развивает собственное производство сертифицированных контейнеров и автоматики. В списке реализованных проектов компрессорные станции для химических, нефтегазовых, сельскохозяйственных предприятий.

Для Озерного ГОКа была спроектирована модульная станция на базе винтового компрессора Berg BK 15 мощностью 15 кВт и рабочим давлением 8 бар. Маслозаполненный агрегат с ременным приводом рассчитан на непрерывную работу с высокими нагрузками. Он неприхотлив, надежен и энергоэффективен.

У компрессора предусмотрена трехэтапная очистка воздушного потока, за счет чего достигается минимальное содержание масла (не выше 3 ppm). Степень пылевлагозащиты корпуса IP54 позволяет использовать оборудование в сложных условиях. В конструкции предусмотрена эффективная вентиляция и шумопоглощение. Для получения высококачественного сжатого воздуха компрессор дополнен адсорбционным осушителем холодной регенерации Berg OC 15.

Для компрессорного оборудования специально разработали и изготовили теплоизолированный контейнер. Модуль обеспечивает надежную защиту от атмосферного воздействия и постороннего доступа. В конструкции предусмотрены эффективная вентиляция, сигнализация. Дополнительно инженерами «ЭнергоПроф» была собрана и установлена система управления REMACS Prof, рассчитанная на подключение двух компрессоров, сети Ethernet. Панель оснащена сенсорным ЖК дисплеем 10 дюймов, портом RS485. Она установлена с фронтальной стороны контейнера для удобства управления.

Специалисты «ЭнергоПроф» выполнили монтаж оборудования в модуле и организовали доставку в Бурятию. Уже на объекте ими были произведены шеф-монтаж и пусконаладочные работы.

Статья подготовлена по материалам сайта www.compressortyt.ru

Фото: compressortyt.ru
Теги
промышленность строительство ГОК Озерный

Все новости

В Улан-Удэ депутаты решили заняться вырубками в асфальте
18.11.2022 в 16:53
Депутаты Горсовета проверят бомбоубежища в Улан-Удэ
18.11.2022 в 16:47
Загадочные раны
18.11.2022 в 16:47
Продолжаются поставки нового оборудования в Озерный ГОК
18.11.2022 в 15:41
Жители Бурятии стали больше читать. Но в электронном формате
18.11.2022 в 13:07
Алексей Цыденов и Виталий Мутко встретились в Москве
18.11.2022 в 12:33
В Бурятии выявили еще 10 нелегальных кредиторов
18.11.2022 в 11:39
Бурятская традиция почитания аршанов вошла в Антологию народной культуры
18.11.2022 в 11:15
Два пожилых водителя пострадали в Бурятии в ДТП
18.11.2022 в 10:09
Компенсация за детские кружки и секции
18.11.2022 в 10:00
ЗУРХАЙ
с 14 по 20 ноября

Читайте также
В Улан-Удэ депутаты решили заняться вырубками в асфальте

Депутаты горсовета рекомендовали усилить контроль за объектами БКД

18.11.2022 в 16:53
Депутаты Горсовета проверят бомбоубежища в Улан-Удэ

Одно из бомбоубежищ находится в удручающем состоянии

18.11.2022 в 16:47
Загадочные раны
В Улан-Удэ родители обнаружили на теле двухлетней малышки гематомы и царапины
18.11.2022 в 16:47
Жители Бурятии стали больше читать. Но в электронном формате
Эксперты проанализировали интернет-привычки жителей Бурятии
18.11.2022 в 13:07
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru