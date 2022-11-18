Общество 18.11.2022 в 15:41
Продолжаются поставки нового оборудования в Озерный ГОК
Мощная компрессорная станция доставлена на производственную площадку
Близится к завершению строительство перерабатывающего предприятия на базе месторождения Озерное в Еравнинском районе Бурятии. В октябре этого года на производственную площадку доставлена мощная компрессорная станция, сообщили в пресс-службе предприятия.
Поставку оборудования с жесткими требованиями к техническим и эксплуатационным характеристикам для подрядчика ООО ИСТ КОНТЕХ выполнила ГК «ЭнергоПроф». Авторитетная компания располагает большим ассортиментом индустриальной энергетической техники, соответствующей нормам надежности и безопасности.
«ЭнергоПроф» более 10 лет уверенно удерживает позиции в числе лидеров российского рынка и является партнером крупнейших отраслевых брендов Berg, Atmos, Atlas Copco, Remeza. Компания развивает собственное производство сертифицированных контейнеров и автоматики. В списке реализованных проектов компрессорные станции для химических, нефтегазовых, сельскохозяйственных предприятий.
Для Озерного ГОКа была спроектирована модульная станция на базе винтового компрессора Berg BK 15 мощностью 15 кВт и рабочим давлением 8 бар. Маслозаполненный агрегат с ременным приводом рассчитан на непрерывную работу с высокими нагрузками. Он неприхотлив, надежен и энергоэффективен.
У компрессора предусмотрена трехэтапная очистка воздушного потока, за счет чего достигается минимальное содержание масла (не выше 3 ppm). Степень пылевлагозащиты корпуса IP54 позволяет использовать оборудование в сложных условиях. В конструкции предусмотрена эффективная вентиляция и шумопоглощение. Для получения высококачественного сжатого воздуха компрессор дополнен адсорбционным осушителем холодной регенерации Berg OC 15.
Для компрессорного оборудования специально разработали и изготовили теплоизолированный контейнер. Модуль обеспечивает надежную защиту от атмосферного воздействия и постороннего доступа. В конструкции предусмотрены эффективная вентиляция, сигнализация. Дополнительно инженерами «ЭнергоПроф» была собрана и установлена система управления REMACS Prof, рассчитанная на подключение двух компрессоров, сети Ethernet. Панель оснащена сенсорным ЖК дисплеем 10 дюймов, портом RS485. Она установлена с фронтальной стороны контейнера для удобства управления.
Специалисты «ЭнергоПроф» выполнили монтаж оборудования в модуле и организовали доставку в Бурятию. Уже на объекте ими были произведены шеф-монтаж и пусконаладочные работы.
Статья подготовлена по материалам сайта www.compressortyt.ru
Фото: compressortyt.ru
Поставку оборудования с жесткими требованиями к техническим и эксплуатационным характеристикам для подрядчика ООО ИСТ КОНТЕХ выполнила ГК «ЭнергоПроф». Авторитетная компания располагает большим ассортиментом индустриальной энергетической техники, соответствующей нормам надежности и безопасности.
«ЭнергоПроф» более 10 лет уверенно удерживает позиции в числе лидеров российского рынка и является партнером крупнейших отраслевых брендов Berg, Atmos, Atlas Copco, Remeza. Компания развивает собственное производство сертифицированных контейнеров и автоматики. В списке реализованных проектов компрессорные станции для химических, нефтегазовых, сельскохозяйственных предприятий.
Для Озерного ГОКа была спроектирована модульная станция на базе винтового компрессора Berg BK 15 мощностью 15 кВт и рабочим давлением 8 бар. Маслозаполненный агрегат с ременным приводом рассчитан на непрерывную работу с высокими нагрузками. Он неприхотлив, надежен и энергоэффективен.
У компрессора предусмотрена трехэтапная очистка воздушного потока, за счет чего достигается минимальное содержание масла (не выше 3 ppm). Степень пылевлагозащиты корпуса IP54 позволяет использовать оборудование в сложных условиях. В конструкции предусмотрена эффективная вентиляция и шумопоглощение. Для получения высококачественного сжатого воздуха компрессор дополнен адсорбционным осушителем холодной регенерации Berg OC 15.
Для компрессорного оборудования специально разработали и изготовили теплоизолированный контейнер. Модуль обеспечивает надежную защиту от атмосферного воздействия и постороннего доступа. В конструкции предусмотрены эффективная вентиляция, сигнализация. Дополнительно инженерами «ЭнергоПроф» была собрана и установлена система управления REMACS Prof, рассчитанная на подключение двух компрессоров, сети Ethernet. Панель оснащена сенсорным ЖК дисплеем 10 дюймов, портом RS485. Она установлена с фронтальной стороны контейнера для удобства управления.
Специалисты «ЭнергоПроф» выполнили монтаж оборудования в модуле и организовали доставку в Бурятию. Уже на объекте ими были произведены шеф-монтаж и пусконаладочные работы.
Статья подготовлена по материалам сайта www.compressortyt.ru
Фото: compressortyt.ru