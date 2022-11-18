Загадочные раны

7 ноября мама, как обычно, забрала двухлетнюю дочь из садика, а дома, раздев девочку, обнаружила под одеждой жуткие багровые борозды, синяки и царапины. Родители уверены, что повреждения на коже ребенок получил во время пребывания в частном садике. В свою очередь, в детсаду уверяют, что никакого отношения к травмам малышки не имеют. В странной ситуации разбирался «Номер один».Отец девочки Евгений признается, что, увидев 7 ноября страшные красные следы на теле дочери, был настолько шокирован, что потерял дар речи.- Первыми увидели раны мама и бабушка дочери. Они, когда сняли одежду и увидели эти следы, сразу вызвали на дом полицию. Я был на работе, мне фото послали в 19:12. Полиция приехала вместе со скорой, сняли побои. Мы составили заявление на садик, получили направление на судмедэкспертизу. Зафиксированы гематомы и кровоподтеки. Потом перезвонили с ПДН, запросили документы, - рассказывает Евгений.На следующий день родители пошли в сад за разъяснениями.- Но особых объяснений не было. Воспитатель сказала, что сама в шоке и не понимает, как это произошло. Всегда на виду все были. Также сказала, что с утра видела царапину на девочке, но не сфотографировала ее и родителям не позвонила, признав, что, мол, это ее недопущение. Перед закрытием она обнаружила еще одну царапину на шее, обработала ее и уже показала жене. Да, жена видела эту царапину, но футболку на дочери не задирала, просто надела ей теплую одежду и они ушли домой.По словам родителей, в этот вечер они не заметили, что с дочерью что-то не так, поэтому сразу ничего не заподозрили. Кроме небольшого беспокойства, девочка себя вела, как обычно. Только при переодевании ребенка мама и бабушка увидели те самые страшные следы на теле. Красные полосы есть на груди, шее, животе, плече и спине девочки. Также видны синяки и следы от укусов. Нанести сама себе такие раны девочка явно не могла. Тогда откуда они взялись? Кто именно это сделал? Пока на эти вопросы никто ответить не может.В детском саду есть видеокамеры, поэтому первым делом решили посмотреть, что они зафиксировали.- Я сам не видел, супруга смотрела. Там ничего нет подозрительного, максимум слышен чей-то плач в спальне во время тихого часа. Камеры есть только в игровой зоне и возле центрального выхода. В спальне их почему-то нет. Мне хотелось бы узнать, была ли там камера до происшествия? Или она впоследствии исчезла? Но пока на этот вопрос я не знаю точного ответа, - признается Евгений.Ни объяснений, ни извинений родители по сей день не получили.- Нам сказали, сообщайте о происходящем, держите в курсе. А я то, наоборот, от них ждал каких-то объяснений, извинений. Однако там ссылаются только на большой опыт и что такого ни разу не было.В самом частном саду уверены в своей невиновности. Соответственно, не считают и нужным перед кем-либо извиняться.- По камерам видно, что у ребенка кожные покровы чистые и что родители забирают абсолютно нормального ребенка. Обнаружилось это все родителями спустя полтора часа, - говорит директор частного сада, который посещал пострадавший ребенок.Что касается подозрений отца, что именно в спальне во время тихого часа с ребенком могло что-то произойти, то такую версию директор отвергла сразу.- По камере видно, что после сончаса ребенок в памперсе, без маечки, одевается и он чистый. Кроме того, утром эта девочка пришла уже с царапиной на руке, она тоже есть на фотографиях. Когда мама пришла забирать ребенка, воспитатель спросила, откуда ссадина, а родитель пояснить это не смог. Не могу сказать, кто виноват, но по камерам подтверждаю, что в садике было все в порядке, - заключает директор детсада.Такие комментарии автоматически наводят на мысли о том, что раны девочке нанесены дома. О таких намеках родители уже наслышаны.- Да, намекают, что все произошло у нас в семье. Есть такие предположения, и они в завуалированном виде «прилетели» к нам. И про дочку вторую, старшую спрашивали. Но мы категорически это отрицаем: между сестрами хорошие отношения, старшая всегда приветлива к ребенку, они никогда не дрались. У нас в целом благополучная семья, ни на каких учетах не состояли, - возмущается Евгений.Сейчас полиция проводит проверку по данному факту. Свою проверку проводит и республиканский минобраз.- Министерством образования совместно с комитетом по образованию города Улан-Удэ создана совместная комиссия для исследования всех обстоятельств случившегося. Состоится выезд. Более подробные комментарии будут даны позднее, - сообщили в пресс-службе ведомства.Как стало известно «Номер один», сейчас родители, посещающие тот же самый садик, готовят письмо в его защиту. В министерстве образования также подчеркнули, ранее на это учреждение жалоб не поступало. И если расследование покажет, что ЧП с ребенком произошло дома, а не в стенах дошкольного учреждения, то отвечать за домашнее насилие придется уже самой семье.Тем временем Евгений полностью уверен в своей правоте и не хочет слышать даже намеки такого рода в свой адрес.- Мы уверены, что все произошло вне дома, ребенок ушел в садик абсолютно чистый и здоровый. Я в этом уверен и именно поэтому стал писать посты в Интернете, потому что понял, что без огласки справедливости добиться будет трудно. И вот как раз после моих постов все зашевелились, - говорит отец девочки.Свою доследственную проверку начал Следком Бурятии. Семью девочки также проверяют на предмет того, в каких условиях живет ребенок.Евгений же сейчас собирает информацию о похожих случаях, произошедших с детьми в том же саду, который посещала его дочь. По его словам, помимо их случая, он уже нашел две семьи, которые рассказали об аналогичных ситуациях.Сейчас понятно лишь одно - пока нет результатов судмедэкспертизы и проверка правоохранительных органов не завершена, говорить о вине какой-либо из сторон преждевременно.