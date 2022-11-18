Общество 18.11.2022 в 16:47
Загадочные раны
В Улан-Удэ родители обнаружили на теле двухлетней малышки гематомы и царапины
Текст: газета
7 ноября мама, как обычно, забрала двухлетнюю дочь из садика, а дома, раздев девочку, обнаружила под одеждой жуткие багровые борозды, синяки и царапины. Родители уверены, что повреждения на коже ребенок получил во время пребывания в частном садике. В свою очередь, в детсаду уверяют, что никакого отношения к травмам малышки не имеют. В странной ситуации разбирался «Номер один».
Онемел от ужаса
Отец девочки Евгений признается, что, увидев 7 ноября страшные красные следы на теле дочери, был настолько шокирован, что потерял дар речи.
- Первыми увидели раны мама и бабушка дочери. Они, когда сняли одежду и увидели эти следы, сразу вызвали на дом полицию. Я был на работе, мне фото послали в 19:12. Полиция приехала вместе со скорой, сняли побои. Мы составили заявление на садик, получили направление на судмедэкспертизу. Зафиксированы гематомы и кровоподтеки. Потом перезвонили с ПДН, запросили документы, - рассказывает Евгений.
На следующий день родители пошли в сад за разъяснениями.
- Но особых объяснений не было. Воспитатель сказала, что сама в шоке и не понимает, как это произошло. Всегда на виду все были. Также сказала, что с утра видела царапину на девочке, но не сфотографировала ее и родителям не позвонила, признав, что, мол, это ее недопущение. Перед закрытием она обнаружила еще одну царапину на шее, обработала ее и уже показала жене. Да, жена видела эту царапину, но футболку на дочери не задирала, просто надела ей теплую одежду и они ушли домой.
По словам родителей, в этот вечер они не заметили, что с дочерью что-то не так, поэтому сразу ничего не заподозрили. Кроме небольшого беспокойства, девочка себя вела, как обычно. Только при переодевании ребенка мама и бабушка увидели те самые страшные следы на теле. Красные полосы есть на груди, шее, животе, плече и спине девочки. Также видны синяки и следы от укусов. Нанести сама себе такие раны девочка явно не могла. Тогда откуда они взялись? Кто именно это сделал? Пока на эти вопросы никто ответить не может.
В детском саду есть видеокамеры, поэтому первым делом решили посмотреть, что они зафиксировали.
- Я сам не видел, супруга смотрела. Там ничего нет подозрительного, максимум слышен чей-то плач в спальне во время тихого часа. Камеры есть только в игровой зоне и возле центрального выхода. В спальне их почему-то нет. Мне хотелось бы узнать, была ли там камера до происшествия? Или она впоследствии исчезла? Но пока на этот вопрос я не знаю точного ответа, - признается Евгений.
Ни объяснений, ни извинений родители по сей день не получили.
- Нам сказали, сообщайте о происходящем, держите в курсе. А я то, наоборот, от них ждал каких-то объяснений, извинений. Однако там ссылаются только на большой опыт и что такого ни разу не было.
Извиняться не за что?
В самом частном саду уверены в своей невиновности. Соответственно, не считают и нужным перед кем-либо извиняться.
- По камерам видно, что у ребенка кожные покровы чистые и что родители забирают абсолютно нормального ребенка. Обнаружилось это все родителями спустя полтора часа, - говорит директор частного сада, который посещал пострадавший ребенок.
Что касается подозрений отца, что именно в спальне во время тихого часа с ребенком могло что-то произойти, то такую версию директор отвергла сразу.
- По камере видно, что после сончаса ребенок в памперсе, без маечки, одевается и он чистый. Кроме того, утром эта девочка пришла уже с царапиной на руке, она тоже есть на фотографиях. Когда мама пришла забирать ребенка, воспитатель спросила, откуда ссадина, а родитель пояснить это не смог. Не могу сказать, кто виноват, но по камерам подтверждаю, что в садике было все в порядке, - заключает директор детсада.
Такие комментарии автоматически наводят на мысли о том, что раны девочке нанесены дома. О таких намеках родители уже наслышаны.
- Да, намекают, что все произошло у нас в семье. Есть такие предположения, и они в завуалированном виде «прилетели» к нам. И про дочку вторую, старшую спрашивали. Но мы категорически это отрицаем: между сестрами хорошие отношения, старшая всегда приветлива к ребенку, они никогда не дрались. У нас в целом благополучная семья, ни на каких учетах не состояли, - возмущается Евгений.
Ждем экспертизы
Сейчас полиция проводит проверку по данному факту. Свою проверку проводит и республиканский минобраз.
- Министерством образования совместно с комитетом по образованию города Улан-Удэ создана совместная комиссия для исследования всех обстоятельств случившегося. Состоится выезд. Более подробные комментарии будут даны позднее, - сообщили в пресс-службе ведомства.
Как стало известно «Номер один», сейчас родители, посещающие тот же самый садик, готовят письмо в его защиту. В министерстве образования также подчеркнули, ранее на это учреждение жалоб не поступало. И если расследование покажет, что ЧП с ребенком произошло дома, а не в стенах дошкольного учреждения, то отвечать за домашнее насилие придется уже самой семье.
Тем временем Евгений полностью уверен в своей правоте и не хочет слышать даже намеки такого рода в свой адрес.
- Мы уверены, что все произошло вне дома, ребенок ушел в садик абсолютно чистый и здоровый. Я в этом уверен и именно поэтому стал писать посты в Интернете, потому что понял, что без огласки справедливости добиться будет трудно. И вот как раз после моих постов все зашевелились, - говорит отец девочки.
Свою доследственную проверку начал Следком Бурятии. Семью девочки также проверяют на предмет того, в каких условиях живет ребенок.
Евгений же сейчас собирает информацию о похожих случаях, произошедших с детьми в том же саду, который посещала его дочь. По его словам, помимо их случая, он уже нашел две семьи, которые рассказали об аналогичных ситуациях.
Сейчас понятно лишь одно - пока нет результатов судмедэкспертизы и проверка правоохранительных органов не завершена, говорить о вине какой-либо из сторон преждевременно.
Василиса Шишкина, «Номер один».
Онемел от ужаса
Отец девочки Евгений признается, что, увидев 7 ноября страшные красные следы на теле дочери, был настолько шокирован, что потерял дар речи.
- Первыми увидели раны мама и бабушка дочери. Они, когда сняли одежду и увидели эти следы, сразу вызвали на дом полицию. Я был на работе, мне фото послали в 19:12. Полиция приехала вместе со скорой, сняли побои. Мы составили заявление на садик, получили направление на судмедэкспертизу. Зафиксированы гематомы и кровоподтеки. Потом перезвонили с ПДН, запросили документы, - рассказывает Евгений.
На следующий день родители пошли в сад за разъяснениями.
- Но особых объяснений не было. Воспитатель сказала, что сама в шоке и не понимает, как это произошло. Всегда на виду все были. Также сказала, что с утра видела царапину на девочке, но не сфотографировала ее и родителям не позвонила, признав, что, мол, это ее недопущение. Перед закрытием она обнаружила еще одну царапину на шее, обработала ее и уже показала жене. Да, жена видела эту царапину, но футболку на дочери не задирала, просто надела ей теплую одежду и они ушли домой.
По словам родителей, в этот вечер они не заметили, что с дочерью что-то не так, поэтому сразу ничего не заподозрили. Кроме небольшого беспокойства, девочка себя вела, как обычно. Только при переодевании ребенка мама и бабушка увидели те самые страшные следы на теле. Красные полосы есть на груди, шее, животе, плече и спине девочки. Также видны синяки и следы от укусов. Нанести сама себе такие раны девочка явно не могла. Тогда откуда они взялись? Кто именно это сделал? Пока на эти вопросы никто ответить не может.
В детском саду есть видеокамеры, поэтому первым делом решили посмотреть, что они зафиксировали.
- Я сам не видел, супруга смотрела. Там ничего нет подозрительного, максимум слышен чей-то плач в спальне во время тихого часа. Камеры есть только в игровой зоне и возле центрального выхода. В спальне их почему-то нет. Мне хотелось бы узнать, была ли там камера до происшествия? Или она впоследствии исчезла? Но пока на этот вопрос я не знаю точного ответа, - признается Евгений.
Ни объяснений, ни извинений родители по сей день не получили.
- Нам сказали, сообщайте о происходящем, держите в курсе. А я то, наоборот, от них ждал каких-то объяснений, извинений. Однако там ссылаются только на большой опыт и что такого ни разу не было.
Извиняться не за что?
В самом частном саду уверены в своей невиновности. Соответственно, не считают и нужным перед кем-либо извиняться.
- По камерам видно, что у ребенка кожные покровы чистые и что родители забирают абсолютно нормального ребенка. Обнаружилось это все родителями спустя полтора часа, - говорит директор частного сада, который посещал пострадавший ребенок.
Что касается подозрений отца, что именно в спальне во время тихого часа с ребенком могло что-то произойти, то такую версию директор отвергла сразу.
- По камере видно, что после сончаса ребенок в памперсе, без маечки, одевается и он чистый. Кроме того, утром эта девочка пришла уже с царапиной на руке, она тоже есть на фотографиях. Когда мама пришла забирать ребенка, воспитатель спросила, откуда ссадина, а родитель пояснить это не смог. Не могу сказать, кто виноват, но по камерам подтверждаю, что в садике было все в порядке, - заключает директор детсада.
Такие комментарии автоматически наводят на мысли о том, что раны девочке нанесены дома. О таких намеках родители уже наслышаны.
- Да, намекают, что все произошло у нас в семье. Есть такие предположения, и они в завуалированном виде «прилетели» к нам. И про дочку вторую, старшую спрашивали. Но мы категорически это отрицаем: между сестрами хорошие отношения, старшая всегда приветлива к ребенку, они никогда не дрались. У нас в целом благополучная семья, ни на каких учетах не состояли, - возмущается Евгений.
Ждем экспертизы
Сейчас полиция проводит проверку по данному факту. Свою проверку проводит и республиканский минобраз.
- Министерством образования совместно с комитетом по образованию города Улан-Удэ создана совместная комиссия для исследования всех обстоятельств случившегося. Состоится выезд. Более подробные комментарии будут даны позднее, - сообщили в пресс-службе ведомства.
Как стало известно «Номер один», сейчас родители, посещающие тот же самый садик, готовят письмо в его защиту. В министерстве образования также подчеркнули, ранее на это учреждение жалоб не поступало. И если расследование покажет, что ЧП с ребенком произошло дома, а не в стенах дошкольного учреждения, то отвечать за домашнее насилие придется уже самой семье.
Тем временем Евгений полностью уверен в своей правоте и не хочет слышать даже намеки такого рода в свой адрес.
- Мы уверены, что все произошло вне дома, ребенок ушел в садик абсолютно чистый и здоровый. Я в этом уверен и именно поэтому стал писать посты в Интернете, потому что понял, что без огласки справедливости добиться будет трудно. И вот как раз после моих постов все зашевелились, - говорит отец девочки.
Свою доследственную проверку начал Следком Бурятии. Семью девочки также проверяют на предмет того, в каких условиях живет ребенок.
Евгений же сейчас собирает информацию о похожих случаях, произошедших с детьми в том же саду, который посещала его дочь. По его словам, помимо их случая, он уже нашел две семьи, которые рассказали об аналогичных ситуациях.
Сейчас понятно лишь одно - пока нет результатов судмедэкспертизы и проверка правоохранительных органов не завершена, говорить о вине какой-либо из сторон преждевременно.
Василиса Шишкина, «Номер один».
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