Депутаты Горсовета проверят бомбоубежища в Улан-Удэ

Сегодня на заседании комитета по градостроительной политике, строительству и землепользованию Улан-Удэнского горсовета подняли вопрос двух бесхозных бомбоубежищ - на проспекте Автомобилистов и Богородском острове. Комитет по управлению имуществом и землепользованию администрации Улан-Удэ просит выделить 300 тысяч рублей на госэкспертизу защитных сооружений.

Одно из бомбоубежищ находится на Богородским острове. Ранее оно принадлежало МУП «Водоканал», однако перешло в муниципальную собственность Улан-Удэ. Убежище рассчитано на четырех человек, оно обеспечивало укрытие сотрудников водоподъема.

Уже при передаче здания от одного собственника к другому здание находилось в очень плохом состоянии.

- Территория, на которой находится убежище, затопляемая. Там остались одни блоки. У нас есть предписание от прокуратуры Улан-Удэ о том, чтобы привести в надлежащее состояние убежища на острове Богородский. Но нужно вложить много миллионов, чтобы довести его до ума. Поэтому проще его снести и исключить из реестра бомбоубежищ, - рассказала председатель комитета по управлению имуществом и землепользованию мэрии Улан-Удэ Дарима Дондукова.

На проспекте Автомобилистов бомбоубежище изначально строилось для работников МУП «Городские маршруты». Его сносить не планируют, а предлагают присвоить другой статус.

- Защитное сооружение на проспекте Автомобилистов мы планируем перевести в статус «Укрытие». Там требования совершенно другие, - сообщила Дарима Дондукова.

Председатель комитета по градостроительной политике, строительству и землепользованию Улан-Удэнского горсовета депутатов Василий Цыремпилов предложил не торопиться с выводами и для начала организовать рабочий выезд на объекты.

- На сегодняшний день это очень актуальный вопрос. Приводить такие помещения сейчас есть необходимость, причём экстренно. Предлагаю осуществить выезд на эти объекты. Осмотреть комиссионно, - подытожил Василий Цыремпилов.





Фото: "Номер один"