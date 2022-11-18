В Улан-Удэ горожанин убил соседа, который не оставил его наедине с дамой

Девять лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Такое наказание определил в Улан-Удэ суд 58-летнему местному жителю. Пенсионер признан виновным в убийстве соседа, сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.Следствием и судом установлено, что мужчина проживал в общежитии на улице Пугачева, являлся пенсионером и злоупотреблял алкогольными напитками. В ночь на 23 июля 2022 года в своей комнате он распивал спиртное с двумя знакомыми соседями. Спустя некоторое время, решив остаться наедине с женщиной из их компании, он попытался выгнать собутыльника. Однако гость отказался уходить.Между мужчинами произошла ссора, в ходе которой пенсионер схватил со стола нож и нанес им удар в грудь соседа. Потерпевший выбежал в коридор, где потерял сознание. Другие жильцы, привлеченные криками, вызвали скорую медицинскую помощь. Мужчину госпитализировали, однако, несмотря на усилия врачей через несколько часов потерпевший от полученных повреждений скончался.Фото: pixabay.com