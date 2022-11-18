Общество 18.11.2022 в 19:18

В Улан-Удэ выросло количество занимающихся оздоровлением горожан

В Горсовете столицы обсудили работу по укреплению здоровья жителей
A- A+
Текст: Станислав Сергеев
В Улан-Удэ выросло количество занимающихся оздоровлением горожан
Один из вопросов, которому было посвящено заседание комитета по социальной политике горсовета Улан-Удэ, касался мероприятий в рамках проекта «Укрепление общественного здоровья» и формирования здорового образа жизни.

Всего в год на реализацию этих мероприятий выделялось порядка 700 тысяч рублей, а работа идет совместно с Центром общественного здоровья и медицинской профилактики Республики Бурятия.

- Был объявлен конкурс по корпоративному укреплению здоровья среди предприятий. 11 организаций у нас вышли в финал. Это радует. Мы хотим, чтобы это количество увеличивалось. И вообще, когда год здоровья закончится, чтобы эта практика укрепления здоровья на предприятиях продолжалась, - говорил по итогам заседания председатель профильного комитета горсовета Денис Гармаев.

Результаты программы уже есть: за три года количество горожан, которые активно занимаются оздоровлением, увеличилось на 10%. Рост этой цифры отчасти заслуга и дворовых инструкторов. Сегодня их в городе – 74 человека. 

- Мы попросили уточненные данные, как они закреплены по депутатским округам, чтобы депутаты их знали и планировали работу по году, - говорил Денис Гармаев.

Кроме того, в столице республике 537 спортивных сооружений, где горожане могут укреплять свое здоровье. 
Депутаты горсовета на заседании комитета предложили наладить взаимодействие между Советом ветеранов Улан-Удэ, управлением по физической культуре и спорту и молодежной палатой горсовета.

- Если у нас дворовые инструкторы работают больше с молодежью и подростками, то не так активно идет работа с пожилым населением города. Хотелось бы, чтобы они активнее оздоравливались, занимались какими-то легкими нагрузками, прогулками. И мы предложили объединить усилия Совета ветеранов города Улан-Удэ с управлением по физической культуре и спорту, и предложить нашей молодежной палате поучаствовать в оздоровлении старшего поколения. Пока это только намерение. Надеемся, что мы найдем точки соприкосновения. И наша молодежная палата совместно с Советом ветеранов и управлением по физической культуре и спорту дадут результат, - пояснил Денис Гармаев.

Фото: «Номер один»

Теги
горсовет

Все новости

В Улан-Удэ выросло количество занимающихся оздоровлением горожан
18.11.2022 в 19:18
В Горсовете Улан-Удэ обсудили изменения в сфере культуры столицы
18.11.2022 в 19:13
В Улан-Удэ горожанин убил соседа, который не оставил его наедине с дамой
18.11.2022 в 17:05
В Улан-Удэ депутаты решили заняться вырубками в асфальте
18.11.2022 в 16:53
Депутаты Горсовета проверят бомбоубежища в Улан-Удэ
18.11.2022 в 16:47
Загадочные раны
18.11.2022 в 16:47
Продолжаются поставки нового оборудования в Озерный ГОК
18.11.2022 в 15:41
Жители Бурятии стали больше читать. Но в электронном формате
18.11.2022 в 13:07
Алексей Цыденов и Виталий Мутко встретились в Москве
18.11.2022 в 12:33
В Бурятии выявили еще 10 нелегальных кредиторов
18.11.2022 в 11:39
ЗУРХАЙ
с 14 по 20 ноября

Читайте также
В Улан-Удэ горожанин убил соседа, который не оставил его наедине с дамой
Убийца проведет в колонии строгого режима девять лет, весьма критичных для 58-летнего пенсионера  
18.11.2022 в 17:05
В Улан-Удэ депутаты решили заняться вырубками в асфальте

Депутаты горсовета рекомендовали усилить контроль за объектами БКД

18.11.2022 в 16:53
Депутаты Горсовета проверят бомбоубежища в Улан-Удэ

Одно из бомбоубежищ находится в удручающем состоянии

18.11.2022 в 16:47
Загадочные раны
В Улан-Удэ родители обнаружили на теле двухлетней малышки гематомы и царапины
18.11.2022 в 16:47
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru