В Улан-Удэ выросло количество занимающихся оздоровлением горожан

Один из вопросов, которому было посвящено заседание комитета по социальной политике горсовета Улан-Удэ, касался мероприятий в рамках проекта «Укрепление общественного здоровья» и формирования здорового образа жизни.Всего в год на реализацию этих мероприятий выделялось порядка 700 тысяч рублей, а работа идет совместно с Центром общественного здоровья и медицинской профилактики Республики Бурятия.- Был объявлен конкурс по корпоративному укреплению здоровья среди предприятий. 11 организаций у нас вышли в финал. Это радует. Мы хотим, чтобы это количество увеличивалось. И вообще, когда год здоровья закончится, чтобы эта практика укрепления здоровья на предприятиях продолжалась, - говорил по итогам заседания председатель профильного комитета горсовета Денис Гармаев.Результаты программы уже есть: за три года количество горожан, которые активно занимаются оздоровлением, увеличилось на 10%. Рост этой цифры отчасти заслуга и дворовых инструкторов. Сегодня их в городе – 74 человека.- Мы попросили уточненные данные, как они закреплены по депутатским округам, чтобы депутаты их знали и планировали работу по году, - говорил Денис Гармаев.Кроме того, в столице республике 537 спортивных сооружений, где горожане могут укреплять свое здоровье.Депутаты горсовета на заседании комитета предложили наладить взаимодействие между Советом ветеранов Улан-Удэ, управлением по физической культуре и спорту и молодежной палатой горсовета.- Если у нас дворовые инструкторы работают больше с молодежью и подростками, то не так активно идет работа с пожилым населением города. Хотелось бы, чтобы они активнее оздоравливались, занимались какими-то легкими нагрузками, прогулками. И мы предложили объединить усилия Совета ветеранов города Улан-Удэ с управлением по физической культуре и спорту, и предложить нашей молодежной палате поучаствовать в оздоровлении старшего поколения. Пока это только намерение. Надеемся, что мы найдем точки соприкосновения. И наша молодежная палата совместно с Советом ветеранов и управлением по физической культуре и спорту дадут результат, - пояснил Денис Гармаев.Фото: «Номер один»