Стаж для оплаты больничных

Вопрос: «Отчего зависит пособие по временной нетрудоспособности?»

Дарья У., г. Улан-Удэ

От чего зависит размер больничного

Размер пособия по временной нетрудоспособности зависит от МРОТ, среднего заработка и страхового стажа - периода, в течение которого уплачивались взносы на социальное страхование. За работников их платит работодатель, ИП могут платить сами за себя добровольно.

Как стаж влияет на размер пособия:

- До 6 месяцев - больничный рассчитывают по МРОТ с учетом региональных коэффициентов;

- От 6 месяцев до 5 лет выплачивают 60% среднего заработка;

- От 5 до 8 лет - 80%;

- Свыше 8 лет - 100%.

Какие периоды входят в страховой стаж для больничных

Это не то же самое, что трудовой или пенсионный стаж. Пособие при болезни платит ФСС, поэтому учитываемые периоды отличаются.

Страховые периоды:

- работа по трудовому договору;

- гражданская или муниципальная служба;

- деятельность ИП при добровольной уплате взносов;

- отпуск по уходу за ребенком;

- отпуск за свой счет.

При работе по трудовому договору учитывается весь период - в том числе, когда работник не работал, но за ним сохранялось место.

Нестраховые периоды:

- военная служба;

- работа за границей при наличии соглашения с другой страной.

Учеба в вузе и деятельность ИП без уплаты добровольных взносов в стаж для больничных не засчитывается.

Какие документы нужны для подтверждения стажа:

- Трудовая книжка или выписка из электронной трудовой

- Трудовые договоры

- Справки с прежних мест работы

- Выписки из приказов

- Подтверждение уплаты взносов из ФСС

- Военный билет.

Подсчетом стажа занимается работодатель. При необходимости он запросит подтверждающие документы. Но если предоставить их после начисления больничных, перерасчета не будет.