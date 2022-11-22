Стаж для оплаты больничных
Вопрос: «Отчего зависит пособие по временной нетрудоспособности?»
Дарья У., г. Улан-Удэ
От чего зависит размер больничного
Размер пособия по временной нетрудоспособности зависит от МРОТ, среднего заработка и страхового стажа - периода, в течение которого уплачивались взносы на социальное страхование. За работников их платит работодатель, ИП могут платить сами за себя добровольно.
Как стаж влияет на размер пособия:
- До 6 месяцев - больничный рассчитывают по МРОТ с учетом региональных коэффициентов;
- От 6 месяцев до 5 лет выплачивают 60% среднего заработка;
- От 5 до 8 лет - 80%;
- Свыше 8 лет - 100%.
Какие периоды входят в страховой стаж для больничных
Это не то же самое, что трудовой или пенсионный стаж. Пособие при болезни платит ФСС, поэтому учитываемые периоды отличаются.
Страховые периоды:
- работа по трудовому договору;
- гражданская или муниципальная служба;
- деятельность ИП при добровольной уплате взносов;
- отпуск по уходу за ребенком;
- отпуск за свой счет.
При работе по трудовому договору учитывается весь период - в том числе, когда работник не работал, но за ним сохранялось место.
Нестраховые периоды:
- военная служба;
- работа за границей при наличии соглашения с другой страной.
Учеба в вузе и деятельность ИП без уплаты добровольных взносов в стаж для больничных не засчитывается.
Какие документы нужны для подтверждения стажа:
- Трудовая книжка или выписка из электронной трудовой
- Трудовые договоры
- Справки с прежних мест работы
- Выписки из приказов
- Подтверждение уплаты взносов из ФСС
- Военный билет.
Подсчетом стажа занимается работодатель. При необходимости он запросит подтверждающие документы. Но если предоставить их после начисления больничных, перерасчета не будет.