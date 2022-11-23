ПТС подержанной машины

Вопрос: «Нужно ли вписывать свое имя в ПТС после покупки б/у машины?»

Ярослав Владимирович, г. Улан-Удэ

Отвечает Минпромторг:

- Нет. Новому собственнику автомобиля необязательно вписывать своё имя в паспорт транспортного средства (ПТС). А вот в свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС) - нужно.

В чём разница между документами?

ПТС подтверждает право собственности на автомобиль и позволяет проводить юридические операции. Например, сделки купли-продажи, дарения и вступления в наследство.

Автомобильный паспорт необязательно всегда иметь с собой, когда вы за рулём. СТС подтверждает постановку транспорта на учёт. В отличие от ПТС, в нём записаны регистрационный номер автомобиля и имя его текущего владельца.

Свидетельство о регистрации машины нужно возить с собой вместе с водительскими правами.