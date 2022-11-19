Бурятские туристы полетели на «зимовку»

Спрос оказался таким высоким, что, несмотря на снижение курса доллара, стоимость полетов к океану выросла на 100%.Напомним, что АNEX Tour сообщила о начале прямых полетов из Иркутска на тайский курорт Пхукет. Рейсы стартуют с 29 ноября, полетное время - около семи часов. Перевозчиком выступила авиакомпания Azur Air, которая будет осуществлять в зимнее время три рейса в неделю.- Это уже третья авиакомпания, начавшая с ноября летать в Таиланд, ранее Pegas Fly запустил рейсы до аэропорта Краби, а S7 Airlines - до Бангкока, - сообщила улан-удэнский менеджер по выездному туризму Мария Широкова.- У нас очень большие ожидания на этом направлении, поскольку Таиланд снял практически все коронавирусные ограничения, а туристы за эти годы соскучились по Азии.К тому же Таиланд это гостеприимная к российским туристам страна, куда можно приехать без визы, тем более что с августа безвизовый период продлен с 30 дней до 45. Чтобы остаться дальше без визы вплоть до 90 дней, туристы могут дважды съездить в соседние дешевые автобусные туры в Камбоджу или Малайзию и далее вернуться для проставления въездного штампа, позволяющего находиться в Таиланде еще 30 дней.Пока препятствует туристическим поездкам только цена - как минимум в два раза выше, чем до начала пандемии. Так, стоимость туров продолжительностью десять ночей в Пхукет с вылетом из Иркутска стартует от 170 000 рублей на двоих с размещением в трехзвездочном отеле с завтраками. Подорожали и регулярные авиарейсы из Иркутска в Бангкок: если до пандемии в ноябре билеты туда-обратно стоили от 16 тысяч, то теперь не менее 80 тыс. рублей.Тем не менее туристы из Иркутска и Улан-Удэ, по словам туроператоров, активно раскупают билеты. Причем больше берут билеты в один конец - сказывается продолжающийся миграционный отток, связанный с СВО, а также то, что большое число туристов уезжают на зимовку. Ведь проживание в Таиланде после окончания пандемии стало дешевле, в том числе из-за высокого курса рубля к доллару.Председатель Республиканского союза туриндустрии Вячеслав Дмитриев отметил, что открытие воздушного сообщения со странами Юго-Восточной Азии из соседнего международного аэропорта поддержит бурятские туристические фирмы. Последние, по его словам, с 2020 года испытывают перманентный кризис продаж в связи с падением спроса вначале из-за пандемии, а затем и из-за геополитики.- Будем надеяться, что частичное восстановление воздушного сообщения со странами Юго-Восточной Азии позволит нашим турфирмам увеличить объемы продаж путевок, сохранить рабочие места и они смогут пережить сложные времена, - сообщил он.В свою очередь, гендиректор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев сообщил, что республика больше заинтересована во внутреннем туризме.- Из Улан-Удэ рейс в Таиланд пока не планируется. Мы больше заинтересованы в развитии внутреннего туризма, развитии грузовых авиаперевозок и рейсов внутри Бурятии, - отметил Дмитрий Гармаев.Министр туризма Бурятии Алдар Доржиев в интервью агентству МОНЦАМЭ также отметил растущее число региональных турфирм, делающих ставку на внутренний туризм. В результате, по его словам, «количество туроператоров в Бурятии увеличилось, их стало более 30. В республике функционирует 475 гостиниц».Фото: unsplash.com/p